في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر طالما نقف يدًا واحدة
شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفى محمد
برلماني: استقرار احتياطي النقد الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد المصري

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن استقرار احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 49.5 مليار دولار وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري يمثلان شهادة ثقة قوية من الأسواق العالمية في الأداء الاقتصادي لمصر.

 إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة

وأضاف سمير لـ صدي البلد: “هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الحكومة على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”، لافتا الي أن  استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعزز من المناخ الاستثماري ويدعم قطاع الأعمال، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد النائب أن مجلس الشيوخ سيواصل دوره في دعم السياسات الاقتصادية التي تدعم الاستقرار والتنمية، مشيدًا بجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري


وكان رئيس الوزراء انتقل خلال مؤتمر صحفي له امس للحديث حول الملف الاقتصادي، قائلاً: وعلى صعيد المجال الاقتصادي، تابعتم أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا على مدار الأيام والشهور الماضية، حيث تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة 49.5 مليار دولار، وهذا ينعكس في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهذا يعطي مؤشرات جيدة للغاية للاستقرار.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن التقارير الدولية التي تتناولُ أداء الاقتصاد المصري والكلمات التي يُلقيها رؤساء المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد العالمي تؤكد أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره السليم خلال هذه المرحلة.

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

