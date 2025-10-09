وزير الرياضة: سيتم تغيير الجهاز الفني لمنتخب الشباب استعدادًا لأولمبياد 2028

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الفترة المقبلة ستشهد تغيير الجهاز الفني لمنتخب الشباب، ضمن خطة تطوير المنتخبات الوطنية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال وزير الرياضة، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون"، إن الوقت الحالي يمثل مرحلة إعادة بناء شاملة لمنتخبات المراحل السنية، موضحًا أن الهدف هو إعداد جيل جديد قادر على المنافسة وتحقيق إنجازات تليق باسم مصر.

وأضاف صبحي:"سيتم تغيير الجهاز الفني لمنتخب الشباب في التوقيت المناسب، لأننا نعمل وفق رؤية مستقبلية واضحة، ونستهدف تجهيز المنتخب الأولمبي مبكرًا من أجل المشاركة القوية في أولمبياد 2028."

وشدد وزير الرياضة على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي إخفاق، قائلًا"لن نسمح بتكرار الأخطاء السابقة، فالتخطيط بدأ من الآن، وعلينا أن نمنح الفرصة للأجيال الجديدة من المدربين واللاعبين لتمثيل مصر بأفضل صورة."