سي إن إن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يحدث خلال 48 ساعة

نقلت شبكة CNN الإخبارية الأميركية عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقال مصدران إسرائيليان للشبكة إن الاتفاق "قريب جداً"، بينما أفاد أحدهما بإمكانية صدور إعلان خلال الـ 24 ساعة القادمة. وذكر مصدر ثالث أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق خلال الـ 48 ساعة القادمة، ومن المرجح بدء إطلاق سراح المحتجزين مطلع الأسبوع المقبل.

من جانبه، أكد مسؤول أميركي، للشبكة، إحراز تقدم في المفاوضات، وذكر أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق خلال "أيام".

وفي إشارة أخرى إلى أن المحادثات تسير في اتجاه إيجابي، قال مسؤول إسرائيلي إن حكومة بلاده بدأت بالفعل العمل على مسودة أولية لقرار وقف إطلاق النار، والتي ستُعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليها في حال التوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقلته CNN.

وبحسب القانون الإسرائيلي، ينبغي أن توافق الحكومة أولاً على أي قرار بالإفراج عن سجناء فلسطينيين كجزء من صفقة تبادل محتجزين.

وفي حالة تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي لصالح الاتفاق، فسيكون هناك مهلة قصيرة لتقديم التماسات إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للطعن في عمليات الإفراج. ولا يمكن للحكومة أن تمضي قدماً في عمليات الإفراج إلا بعد إزالة هذه العقبة، وفقاً للشبكة.

وتعقد مفاوضات في مدينة شرم الشيخ من أجل التوصل إلى خطوات لتنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بمشاركة وفود من إسرائيل، وحماس، والوسطاء: مصر، وقطر، والولايات المتحدة.