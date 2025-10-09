الحزب العربي الناصري يهنئ منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم

أعلن الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، عن خالص تهانيه للشعب المصري والقيادة السياسية والجهاز الفني واللاعبين بمناسبة تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 ، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد روح الإرادة والعزيمة التي تميّز الشخصية المصرية في مواجهة التحديات وصناعة الإنجازات.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أن ما تحقق ليس مجرد فوز رياضي، بل هو تعبير عن روح وطنية خالصة نابعة من إيمان المصريين بقدرتهم على تحقيق الريادة والتفوق في كل المجالات، مشيرًا إلى أن الرياضة باتت إحدى أدوات القوة الناعمة التي تعزز مكانة مصر وتوحّد وجدان شعبها حول راية واحدة.

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن هذا الإنجاز الكبير أعاد إلى الأذهان روح النصر التي تسري في دماء المصريين منذ حرب أكتوبر المجيدة، ورسّخ الثقة في أن مصر قادرة على استعادة مكانتها الرائدة في مختلف الميادين حين تتوفر القيادة الواعية والإرادة الصلبة.

وأشار أبو العلا، إلى أن لاعبي المنتخب قدّموا نموذجًا يُحتذى في الالتزام والانتماء، وأن دعم الجماهير والقيادة السياسية كانا عاملين حاسمين في تحقيق هذا النجاح الذي أسعد ملايين المصريين في الداخل والخارج.

وأكد الحزب العربي الناصري أن هذا التأهل يمثل صفحة جديدة من صفحات العزة الوطنية، ورسالة واضحة بأن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو المستقبل، بروح النصر والتحدي والإصرار على رفع اسمها عاليا في كل المحافل الدولية.