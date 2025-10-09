شاهد| تويوتا كراون 2026 الجديدة

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين الأناقة الملكية والتقنيات الحديثة .

تويوتا كراون موديل 2026

محرك تويوتا كراون موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا كراون موديل 2026 قوتها من منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين 4 سلندر سعة 2500 سي سي، بجانب محرك كهربائي متطور، وتنتج قوة إجمالية 218 حصان، وبها عزم دوران 221 نيوتن / متر، ومقترن بها ناقل حركة إلكتروني متغير E-CVT .

تويوتا كراون موديل 2026

ويوجد من سيارة تويوتا كراون موديل 2026 نسخة أيضا 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، وبها نظام هايبرد ، وتنتج قوة 344 حصان، وبها عزم دوران 550 نيوتن/ متر، ومقترن بها ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

تويوتا كراون موديل 2026

تمتلك سيارة تويوتا كراون موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية، وبها مقدمة جريئة تجمع بين الفخامة الكلاسيكية والروح العصرية، وبها شبك أمامي عريض بتصميم مهيب، وأضواء LED نحيفة تمنحها حضور راقي، وعجلات مقاس 19 بوصه تضيف لمسة رياضية راقية خاصة، وبها مقاعد جلدية فاخرة، وشاشة وسطية عالية الدقة، ونظام صوتي فاخر، وإضاءة داخلية محيطية تخلق جو أنيق .

وسائل الأمان بـ تويوتا كراون موديل 2026

تويوتا كراون موديل 2026

زودت سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام المساعدة على البقاء في المسار، ونظام التنبيه قبل الاصطدام، ومثبت السرعة التكيفي الذكي، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرات محيطية عالية الدقة .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأ تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات عام 1933 كقسم من شركة "تويودا" لصناعة النسيج الأوتوماتيكي، بقيادة كيشيرو تويودا.

تويوتا كراون موديل 2026

وتم إنشاء أول سيارة ركاب من طراز "تويوتا AA" في عام 1936، وتأسست شركة تويوتا للسيارات كشركة مستقلة في عام 1937، لتصبح فيما بعد من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وتشتهر بابتكاراتها في السيارات الهجينة .