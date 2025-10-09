قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
نتنياهو يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حماس رغم وقف إطلاق النار في غزة
تيسير مطر: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي استطاعت أن تفرض منطق العقل والحكمة
أخبار السيارات | أشهر 5 موديلات 2026 أوتوماتيك في مصر .. سعر داسيا سبرينج 2026 بـ السعودية
سمير عمر: الفرق الفنية والوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة
مراسل الحدث: ترامب سيدلي بكلمة عن زيارة الشرق الأوسط بعد قليل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. هتقلب الموازين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet وفيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

متى ستحصل أجهزة ماك من آبل على معالجات M5؟ الجدول الزمني للإطلاق 2025-2026

يعد هناك من المتوقع ظهور موجة جديدة من تحديثات أجهزة Mac وظهور شريحة M5 وذلك في بعض المنتجات الجديدة وقبل نهاية العام إلا أن معظم تحديثات أجهزة Mac ستُجرى في عام 2026.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون جهاز ماك بوك برو أول جهاز ماك يحصل على شريحة M5، وقد ظهر بالفعل الجهاز في تسريب غير مقصود من لجنة الاتصالات الفيدرالية إضافة إلى أن إمدادات جهاز ماك بوك برو مقاس 14 بوصة المزودة بشريحة M4 في تناقص مستمر .

هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet

أبرمت شركة سامسونج شراكة مع Coinbase لمنح أكثر من 75 مليون مستخدم لهاتف Galaxy الذكي في الولايات المتحدة وصولاً مبسطًا إلى العملات المشفرة، مع التخطيط لطرح عالمي في الأشهر المقبلة فابتداءً من هذا الأسبوع، سيتمكن مستخدمو Galaxy من الوصول إلى خدمات Coinbase مباشرةً من خلال تطبيق Samsung Wallet.

بكاميرا 200 ميجابكسل وبطارية خارقة .. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

بعد عدة إعلانات تشويقية، كشفت Vivo أخيرًا عن هاتف V60e في الهند. يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها في سلسلة هواتف V.

يعد أبرز ما يميز هاتف vivo V60e هو الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS) وفتحة عدسة f/1.8

أيهما أفضل للشراء؟.. هاتف هواوي بيور 80 أو هاتف شاومي 17

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في كلا من هاتف شاومي 17 وهاتف هواوي بيورا 80 .

يتنافس كلا الهاتفين الرائدين على الفئة الفاخرة نفسها.و تُعد هذه المقارنة مهمة لأن كليهما يقدمان العديد من الميزات الرائدة، لكنهما يركزان على نقاط قوة مختلفة فيعد هاتف شاومي ذات قدرات شجن أقوى أما من حيث التصميم فيتفوق هاتف هواوي من حيث التصميم فيما يعتمد الاختيار بينهما على تجربة المستخدم 


.
 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

