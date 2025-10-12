الأنبا ميخائيل يلتقي مكرسات دير الأنبا برسوم العريان

اجتمع نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، بمكرسات دير الأنبا برسوم العريان في لقاء أبوي بديرهن.

أهمية الهدوء والتأمل

وهنأ نيافته الأخوات بانتهاء نهضة القديس الأنبا برسوم العريان، التي تُقام سنويًا في الفترة من ٧ إلى ٢٧ سبتمبر، مشيدًا بجهودهن في خدمة الدير ومشاركتهن في الدراسة بـ كلية حلوان اللاهوتية التي أُعيد افتتاحها في يناير الماضي.

كما شجعهن على القراءة والدراسة الروحية والاهتمام بالحياة الداخلية، مؤكدًا أهمية الهدوء والتأمل في عطايا الله ونعمه، مع تقديم الشكر الدائم له.