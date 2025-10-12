قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 أخطاء خاطئة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم الغذائي
تحية خاصة .. كير ستارمر يتوجّه إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ
رسالة إنسانية من محمد طارق أضا إلى زوّار حسن شحاتة: «خافوا عليه»
اتحاد طنجة يُهدّد بالتصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي
الخارجية القطرية تحثّ باكستان وأفغانستان على الحوار لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي
مسئول بحماس: غدًا بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يلتقي مكرسات دير الأنبا برسوم العريان

الأنبا ميخائيل والمكرسات
الأنبا ميخائيل والمكرسات
ميرنا رزق

اجتمع نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، بمكرسات دير الأنبا برسوم العريان في لقاء أبوي بديرهن.

أهمية الهدوء والتأمل

وهنأ نيافته الأخوات بانتهاء نهضة القديس الأنبا برسوم العريان، التي تُقام سنويًا في الفترة من ٧ إلى ٢٧ سبتمبر، مشيدًا بجهودهن في خدمة الدير ومشاركتهن في الدراسة بـ كلية حلوان اللاهوتية التي أُعيد افتتاحها في يناير الماضي.

كما شجعهن على القراءة والدراسة الروحية والاهتمام بالحياة الداخلية، مؤكدًا أهمية الهدوء والتأمل في عطايا الله ونعمه، مع تقديم الشكر الدائم له. 

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان إيبارشية حلوان والمعصرة الأنبا برسوم العريان

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

