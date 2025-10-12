ديشان يكشف تفاصيل أزمة إصابة مبابي

أكد ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أنه وجهازه الفني والطبي حاولا التعامل بشكل صحيح قدر الإمكان مع إصابة نجم ريال مدريد كيليان مبابي، وذلك بعدما عاد الأخير إلى ناديه ريال مدريد الإسباني لتلقي العلاج بعد إصابته في الكاحل والتي أبعدته عن مواجهة أيسلندا المقرر لها غدا الاثنين بتصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض مبابي لإصابة في الكاحل الأيمن خلال الدقائق الأخيرة من فوز فريقه على أذربيجان 3/صفر في باريس الجمعة، والتي سجل بها هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يستدعي المنتخب الفرنسي بديلا لمبابي من أجل مباراة الفريق أمام أيسلندا في التصفيات غدا الاثنين، والتي يمكن للفريق من خلالها ضمان التأهل للمونديال في حال فوزه وعدم فوز أوكرانيا على أذربيجان في نفس الجولة.

وقال مدرب فرنسا :"هل كان من المفترض أن يشارك كثيرا ؟ يمكننا دائما أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا ".

وتابع ديشان: "لم تتحول الأمور للأسوأ ولا يعاني من ألم كبير، لكن هناك بعض الصدمات وقبل أن أقوم باستبداله تلقى ضربة في الكاحل".

