انسحاب مرشح حماة الوطن من سباق منافسة انتخابات النواب أمام عبد المنعم إمام

أعلن المهندس محمد جمال الدين، مساعد الأمين العام وأمين تنظيم القاهرة بحزب حماة الوطن، قراره سحب أوراق ترشحه من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا أن قراره جاء بعد استخارة الله وتفكير عميق، رغبة في دعم صفوف الحزب ومرشحيه في العاصمة.

وقال جمال الدين في بيان له إنه قرر عدم خوض انتخابات مجلس النواب 2025، حتى أكون كتفا بكتف مع قيادتنا وكوادرنا ومرشحينا بالقاهرة، وقد بذلت ما بوسعي من أجل الحزب كما عاهدتكم دائمًا.

وأوضح أنه اتخذ هذا القرار حرصا على ترسيخ روح الجماعة والتعاون داخل الحزب، مؤكدا أنه لا يريد أن يشعر أحد من زملائه بأنه فضل نفسه عليهم، موجها شكره وتقديره لأعضاء الحزب في الأمانة العامة وجميع القطاعات والشياخات، إلى جانب أصدقائه وعائلته الذين دعموا مسيرته خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، قدم عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أوراق ترشحه لمجلس النواب 2025 عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر.