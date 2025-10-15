مواصفات شيفروليه أوبترا 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيفروليه أوبترا موديل 2026

وتوافرة تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه أوبترا موديل 2026، وتنتمي أوبترا لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيفروليه أوبترا موديل 2026

تأتى سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيفروليه أوبترا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

مواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وزجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وتكييف، وبها إنذار ضد السرقة، وبها كاميرا خلفية، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزي للأبواب .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

تأسست شيفروليه عام 1911 في ديترويت على يد ويليام ديورانت ولويس شيفروليه، وأصبحت شيفروليه النواة لشركة جنرال موتورز، التي استحوذت عليها في عام 1918.

وبمرور الوقت، طورت الشركة إرثًا في الابتكار والأداء من خلال مجموعة واسعة من السيارات، من سيارات الركاب إلى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.