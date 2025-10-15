قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا الزملكاوي الوحيد بالعائلة.. سميح ساويرس: لن أدعم الزمالك ماليًا قبل وجود إدارة واضحة ومنظمة
قنصل مصر بميلانو يشارك في احتفال الجالية المصرية بذكرى حرب 6 أكتوبر
«الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق
وسام أبو علي يزف خبرًا سارًا لجمهوره .. شاهد
بعد الوعكة الصحية.. صبري عبدالمنعم يغادر المستشفى ويُوجّه رسالة مؤثرة لجمهوره
عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر
صفقة جديدة.. لاعب زد يدخل اهتمامات الأهلي بالميركاتو الشتوي
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. «بيزيرا» يُهدّد بفسخ عقده بسبب المُستحقات
كمال شعيب يُفجّــر مفاجأة: زيزو «مديون» للزمالك.. وليس له أي مستحقات
سميح ساويرس يكشف: خسرت 200 مليون دولار بسبب قرار استثماري ندمت عليه
محامي الزمالك: ننتظر قرارًا بعودة أرض أكتوبر.. وسنحصل على أرض إضافية في التجمع السادس
مواصفات شيفروليه أوبترا 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيفروليه أوبترا موديل 2026

وتوافرة تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه أوبترا موديل 2026، وتنتمي أوبترا لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيفروليه أوبترا موديل 2026

تأتى سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيفروليه أوبترا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

مواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وزجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وتكييف، وبها إنذار ضد السرقة، وبها كاميرا خلفية، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزي للأبواب .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

تأسست شيفروليه عام 1911 في ديترويت على يد ويليام ديورانت ولويس شيفروليه، وأصبحت شيفروليه النواة لشركة جنرال موتورز، التي استحوذت عليها في عام 1918.

وبمرور الوقت، طورت الشركة إرثًا في الابتكار والأداء من خلال مجموعة واسعة من السيارات، من سيارات الركاب إلى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.

