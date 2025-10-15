الأجهزة الألية التي تستخدم لفتح وإغلاق الأبواب تلقائيًا أصبحت أمر شائع في صناعة السيارات، لكنها تثير قدر كبير من الجدل والانتقادات عندما تكون جزء من سيارة تسلا.

كيف تفتح أبواب سيارة تسلا في حالة الطوارئ

وذلك بسبب وقوع الكثير من الحوادث التي أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن هذه الأقفال التي يتم التحكم فيها إلكترونياً، بما في ذلك حوادث انتهت بمأساة، بسبب الانحصار داخل السيارة بعد وقوع حادث، بسبب عدم معرفة والقدرة علي استخدام آليات التحرير اليدوي لأبواب سيارات تسلا التي تسمح لهم بالخروج السريع والآمن في غضون ثوان .

كيف تفتح أبواب سيارة تسلا في حالة الطوارئ

تتميز سيارة تسلا Model Y الأكثر شعبية في تشكيلة تسلا، بآليات التحرير اليدوي لأبوابها وهي الأبسط والأكثر وضوحاً .

كيف تفتح أبواب سيارة تسلا Model Y في حالة الطوارئ

المقاعد الأمامية

سيجد كل راكب في المقاعد الأمامية مقبض ميكانيكي يدوي مباشر أمام مفاتيح النوافذ، وتحتوي النسخة الأخيرة من Model Y على مثلث مرسوم بداخله رسمة باب مفتوح للإشارة إلى استخدامه، ويؤدي سحب هذا المقبض بشكل مستقيم للأعلى إلى فتح الباب يدوياً.

كيف تفتح أبواب سيارة تسلا في حالة الطوارئ

المقاعد الخلفية

بالنسبة للركاب في المقاعد الخلفية، يمكنهم العثور على مقبض التحرير اليدوي تحت لوحة صغيرة أخرى تظهر مثلث مرسوم بداخله شكل سيارة بباب مفتوح، وتوجد هذه اللوحة في جيب الباب تحت المقبض الرئيسي، ويؤدي إزالة هذه اللوحة وسحب الحلقة التي تظهر تحتها نحو مقدمة السيارة إلى فتح الباب يدوياً.

كيف تفتح أبواب سيارة تسلا في حالة الطوارئ

وتعتبر Model S و Model X حالات فريدة في تشكيلة تسلا، حيث تختلف آليات التحرير اليدوي لأبواب تسلا باختلاف موديلات السنوات، مما يزيد من صعوبة الهروب.

التحرير اليدوي لأبواب تيسلا في Model X

الأبواب الأمامية

نفس طريقة باقي الطرازات، حيث تقوم بسحب المقبض أمام مفاتيح النوافذ للأعلى.

الأبواب الخلفية

كيف تفتح أبواب سيارة تسلا في حالة الطوارئ

لا تحتوي أبواب فالكون على جيب سفلي، لذا يتعين على الركاب الخلفيين سحب شبكة مكبر الصوت من لوحة الباب، وبمجرد إزالتها، سيجدون كابل ميكانيكي لتحرير الباب بالقرب من القسم العلوي من الأجزاء الداخلية المكشوفة، وبعدها يقوم سحب هذا الكابل لأسفل ثم للخلف قليلاً سيفتح الباب.

التحرير اليدوي لأبواب تيسلا في Model S

الأبواب الخلفية

توجد آليات التحرير اليدوية فعلياً تحت المقاعد الخلفية وخلف السجادة التي تواجه مقدمة السيارة، ويجب على الركاب طي حافة السجادة للخلف ثم سحب مقابض التحرير اليدوية نحو منتصف السيارة للخروج.

وجدير بالذكر انه يجب ان يمتلك صاحب سيارات تسلا أداة كسر الزجاج Glass Breaker Tool، وأداة لقطع حزام الأمان Seat Belt Cutter.