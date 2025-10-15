أخبار التوك شو| الخبرات المصرية تسهم في تسريع إعمار غزة.. وباسم يوسف يعلق على ردود الفعل بعد ظهوره

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى: كان هناك خطة إسرائيلية في 2010 لاقتطاع 720 كيلو متر من سيناء لضمها لغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كان هناك خطة إسرائيلية في 2010 لاقتطاع 720 كيلو متر من سيناء لضمها لقطاع غزة.

نقابة المهندسين: الخبرات المصرية تسهم في تسريع وتيرة إعادة إعمار غزة

أكد المهندس كريم الكسّار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين والمنسق العام للجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدير ملف إعادة إعمار القطاع برؤية علمية وهندسية متكاملة، مشددًا على أن مصر التزمت بإعادة الإعمار دون أي تهجير للفلسطينيين.

النمر مغلطش.. أنوسة كوتة تكشف تفاصيل جديدة عن حادث سيرك طنطا

أكدت أنوسة كوتة، مدربة الأسود، أن الحادث الأخير الذي وقع أثناء أحد العروض كان نتيجة خطأ بشري، موضحة أن النمر لم يخرج عن طبيعته المفترسة ولم يتجاوز حدود العرض المخصص له.

سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات

قال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة سابقًا، إنه أصبح رئيسًا سابقًا للشركة بعد أن قام بنقل ملكية أسهم الشركة لنجله نجيب سميح ساويرس.

بسمة وهبة: مصر حولت الإرهاب من تهديد إلى إنجاز وطني بفضل وعي شعبها

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مصر استطاعت بفضل قيادتها السياسية وجيشها وشرطتها وشعبها الواعي أن تحوّل خطر الإرهاب الذي كان يستهدف إسقاط الدولة إلى إنجاز وطني يُشاد به دوليًا، مؤكدة أن ما تعيشه مصر اليوم من استقرار هو ثمرة تضحيات جسام.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الإرهاب كان يسعى لتقسيم الدولة وبث الخوف بين أبنائها، لكن وعي المصريين وصمودهم أفشل كل هذه المخططات، فتحولت مصر من بلد يواجه التفجيرات والانقسامات إلى دولة آمنة تستضيف مؤتمرات عالمية ومعارض اقتصادية كبرى، وتستقبل السياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتابعت، أنّ مصر بدأت تحصد الآن نتائج الجهود التي بُذلت طوال السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الفضل بعد الله يعود إلى أرواح الشهداء الذين قدّموا حياتهم لتبقى مصر آمنة وقوية، مضيفة أن ما يتحقق اليوم هو أبلغ رد على كل من شكك في قدرة الدولة المصرية على النهوض والانتصار.

باسم يوسف عن ردود الفعل بعد ظهوره: أنا مش بتاع زمان.. اتغيرت واتعلمت

واصل الإعلامي باسم يوسف الحديث عن محطات حياته وتطور أفكاره، خلال الجزء الثاني من لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، متطرقًا إلى ردود الفعل التي تلقاها بعد عرض الحلقة الأولى من اللقاء.

أحمد موسى: لا أثق في نوايا إسرائيل وعلينا تحويل قرارات القمة إلى واقع

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المطلوب اليوم هو التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الموضوع لم ينتهي بعد، بل بدأ مرحلة جديدة، مضيفًا: "أنا عن نفسي لا أثق في نوايا إسرائيل".

مكنش مدعو| أحمد موسى يكشف كواليس عدم حضور نتنياهو لقمة شرم للسلام

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن مدعو لحضور قمة شرم الشيخ للسلام.

أحمد موسى يكشف كواليس ما قبل قمة السلام في حلقة خاصة من شرم الشيخ

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القواعد الأمريكية في الدوحة لم تحم قطر من صواريخ إسرائيل، مضيفا أن كل دولة لها حق في الحفاظ على أمنها القومي والإقليمي.