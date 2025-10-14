الري: التغيرات المناخية تؤثر الآن بشكل واضح على قطاع المياه في كل العالم

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح مؤتمرًا دوليًا هامًا تستضيفه مصر للعام الثامن على التوالي، وأوضح أن هذا الحدث يشهد إقبالاً دوليًا متزايدًا سنويًا، حيث يجتمع المختصون في مجال المياه من جميع أنحاء العالم في القاهرة خلال شهر أكتوبر.

وأضاف محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن المؤتمر يحشد عددًا كبيرًا من المتخصصين والمسؤولين والوزراء من مختلف دول العالم للتباحث والتناقش حول مختلف القضايا المتعلقة بقطاع المياه، وأشار إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في جميع دول العالم، من خلال ظواهر مختلفة مثل الفيضانات والجفاف والسيول، مما يؤثر على قطاع المياه في العديد من الدول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن المحور الرئيسي للحوار في أسبوع القاهرة للمياه هو التكيف مع تغير المناخ والصمود أمام هذا التحدي في قطاع المياه، وكشف عن مشاركة واسعة في نسخة هذا العام، حيث يشارك 15 وزيرًا من دول عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية، بالإضافة إلى مبعوثين من فنلندا وهولندا، كما تشارك وفود من 50 دولة على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى 95 منظمة إقليمية ودولية معنية بقضايا المياه.