بسمة وهبة: سيأتي يوم الحساب لمن يبيعون ضمائرهم بالدولار

قالت الإعلامية بسمة، إنَّ مصر اليوم تخوض عمليّة تطهيرٍ للمشهد الرقمي بعد ظهور فئة من مشاهير «التيك توك» الذين يسَمَّى بعضهم «البلوجرز» والذين يروجون لمحتوى يُسيء للدولة وشبابها وقيمها.

حجب المحتوى الضار

وأشادت وهبة بكافة المسؤولين والجهات المعنية التي ساهمت في حجب المحتوى الضار، معتبرةً ذلك خطوةً ضروريةً لوقف ما وصفته «نزيف التدنّي الأخلاقي» الذي حاول بعضهم أن يروّجه لبلدنا وشبابها.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ استخدام منصات التواصل الاجتماعي في قلب الحقائق وبالتزييف للمستمع والقارئ يعدّ نوعاً من الانتهازية الخطيرة.

تصفية الحسابات الشخصية

وذكرت أن هناك فئة أخرى من المستغلين تستخدم هذه المنصات لتصفية حسابات شخصية أو لأغراض مدفوعة الأجر.

ونبّهت إلى أن مثل هذه الانتهاكات لا تمرّ دون مساءلة، مشدِّدةً على أن أسماء هؤلاء المنتفعين ستظهر يوماً وتُحاسب علناً كما احتُسبَ على غيرهم من المتورطين.

وحذرت، المنتفعين والمرتشين من أن الفترة الحالية لا تزال أمامهم فرصة للتراجع، لكنها أكدت أن مصر «تترفع» عن مثل هذه المحاولات وأنها ستردُّ على كل محاولات المساس بسلامتها وشرف مواطنيها.

وختمت وهبة بتأكيدها أن القانون متاح ليطول الكبير والصغير، وأنه «سيأتي يوم» تُدفع فيه الفاتورة، وأن كل مرتشٍ أو مستغلّ لمنصبه مرصود ومعرَّف، وسيُحال للمساءلة عندما يحين الوقت.

