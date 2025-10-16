قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها
مدبولي: إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة بمصر تعزز مكانتها كوجهة آمنة للسياحة العالمية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
هبوط جديد .. أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الخميس
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان
مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء: مصر استقبلت مساعدات من 52 دولة و 605 شحنة بحرية لغزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمد البدوي

تسعى الدولة المصرية إلى تقديم كل ما تملك من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجالات والانحاء كافة، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في التخفيف عن الأشقاء في قطاع غزة، والاستمرار في عمليات تدفق المساعدات الإنسانية.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الأخير، أبرزها إطلاق مبادرة لدعم وتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر، بالإضافة إلى مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. 

تعزيز القدرات المحلية 

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، إن الحكومة وافقت على إطلاق مبادرة لدعم مصنعي الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة الحيوية في مصر.

 وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجال تصنيع الإلكترونيات، وهو ما يمثل أهمية كبرى للعديد من الصناعات الأخرى ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

 وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وفي قرار آخر يمس شريحة واسعة من المواطنين، أكد الحمصاني موافقة مجلس الوزراء على تمديد المهلة المخصصة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وأوضح أن المهلة تم تمديدها لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من الخامس من نوفمبر 2025.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين الأوضاع المخالفة وإتاحة الفرصة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح.

الجهود في تقديم المساعدات

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، شدد الحمصاني على أن الجهود المصرية في تقديم المساعدات لم تتوقف منذ بداية الأزمة، وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي استعرضت خلال اجتماع الحكومة حجم المساعدات الضخمة التي قدمتها مصر.

وكشف الحمصاني عن تفاصيل المساعدات، مشيراً إلى أن مصر استقبلت مساعدات من 52 دولة، بالإضافة إلى 605 شحنة بحرية و936 طائرة محملة بالمساعدات، وأضاف أن إجمالي المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية التي وصلت إلى القطاع بلغت حوالي 600 ألف طن.

 وأكد أن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص مصر المستمر على دعم الأشقاء في غزة، وأن الجهود ستتواصل لاستئناف عملية إدخال المساعدات بشكل يومي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 600 شاحنة يوميًا، بالتزامن مع الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

غزة الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

ترشيحاتنا

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

البيتزا

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

تسلا

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

بالصور

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد