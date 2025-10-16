قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا يعتذر عن تأخر عقد المؤتمر الصحفي ويؤكد أهمية التواصل مع الإعلام

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، شكره لوسائل الإعلام على حضورهم، واعتذر باسم النادي عن تأخر إقامة المؤتمر منذ بداية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم منذ عدة أشهر، لكنه اقتصرت اللقاءات على المؤتمرات عقب المباريات فقط.


وقال فيريرا: "هناك العديد من الأخبار التي انتشرت عن الفريق أو الجهاز الفني غير صحيحة، ونحن نسعى لتوفير معلومات دقيقة ومنع انتشار الشائعات، لذلك سنعمل على تعزيز التواصل بين الجهاز الفني وإدارة الكرة مع الصحفيين".


وأشار إلى أن الصحفيين مطالبون بتغطية عدد كبير من الأخبار في ظروف صعبة، وأن ما يحدث خارج الملعب يؤثر بشكل مباشر على أداء اللاعبين داخل الملعب، مضيفًا: "رغم ذلك، نؤكد أن الأداء الذي نقدمه في الملعب جيد جدًا، ونتمنى أن تتحسن الأمور أكثر مع زيادة الفاعلية".

