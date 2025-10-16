سويلم: نواجه تحديات التغير المناخي بتقنيات حديثة وإدارة ذكية للمياه

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مشاركة البيانات بشأن إدارة الموارد المائية عنصر أساسي لضمان الاستدامة والتخطيط السليم للمستقبل.

تمويل المشروعات المائية وبناء قدرات دول حوض النيل

وأشار الوزير في ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه إلى أن الفعاليات ناقشت آليات توفير التمويل اللازم لتحسين إدارة مشروعات المياه، بالإضافة إلى بناء قدرات دول حوض النيل، بما يعزز من فرص التعاون الإقليمي العادل.

مناقشة تأثير التغير المناخي وسبل التكيف

وأوضح سويلم أن جلسات الأسبوع ناقشت بعمق تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية في المنطقة، مع التركيز على سبل التكيف وتبني تقنيات حديثة لإدارة المياه تحت الضغوط المناخية.