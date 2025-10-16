قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
خسارة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 16-10-2025
مخدرات وسلاح.. حبس عصابة خطرة بعد تعديهم على طفل بالقاهرة
مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه
رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس
من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية
توك شو

السفير حسام زكي: الانخراط الأمريكي الجاد ساهم في وقف العملية العسكرية الإسرائيلية

محمد البدوي

تحدث السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن المدى الذي يمكن معه أن تكسر قمة شرم الشيخ للسلام الجمود في مسار القضية الفلسطينية وإمكانية استغلالها عربيا لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة بشكل عام وضمان ترجمتها إلى خطوات عملية على الأرض. 

عمل عربي متدفق

وقال في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن المسألة في حاجة إلى عمل عربي متدفق مع عدد من الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، سواء دول إسلامية أو أوروبية أو غيرها، وهي كثيرة في العالم. 

وتابع، أنّ الأمر يحتاج إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالانخراط الأمريكي الجاد على مستوى رئيسها دونالد ترامب أدى إلى الوصول إلى نتيجة، وهي الضغط على إسرائيل لوقف العملية العسكرية. 

وواصل: "لا بد أن تستمر الولايات المتحدة في الانخراط، لأنها لو ابتعدت -وهناك الكثير من المبررات لذلك- فهذا الأمر سيكون خسارة كبيرة، وبالتالي، فإن استمرار الانخراط الأمريكي مكسب حقيقي، كما يجب أن تستمر على نفس الحماس من أجل العمل على إنهاء الأزمة ككل، ووضع الموضوع على بداية طريق حل حقيقي، لأن الحل ليس في مسألة الانسحاب من هنا أو هناك ويبقى الوضع على ما هو عليه وتستمر إسرائيل في احتلال البحر والجو وكل شيء، فهذا أمر لا يحل أي شيء".

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

