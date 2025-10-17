كريم نيدفيد: عودة اللاعبين للدفاع في نهائي القرن ليس قرار موسيماني

كشف كريم نيدفيد، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، أنه لا يعاني من أي إصابة مزمنة كما يروّج البعض، موضحًا أن إصابته أثناء وجوده في الأهلي جاءت نتيجة غياب التأهيل السليم بعد الجراحة، وهو ما تسبب في غيابه لمدة عامين فقط.





تجربته مع حسام البدري

قال نيدفيد إن وصفه بـ”الطفل المدلل” تحت قيادة حسام البدري لم يؤثر عليه، بل ساهم في تكوين شخصيته وتحمله للضغوط، مؤكدًا أن البدري كان يثق بقدراته ويمنحه الفرصة. وأضاف أنه لعب كمهاجم في منتخب الشباب بناءً على طلب البدري ونجح في التسجيل.



العودة إلى الأهلي مع كولر

وأوضح نيدفيد أن المدرب مارسيل كولر هو من طالبه بالعودة بعد رحيل حمدي فتحي، على أن يلعب في مركز 8 ويؤدي دور الأخير، لكنه تفاجأ لاحقًا باعتماده عليه في مركز 6 الذي لم يجربه سابقًا، ما أثّر على عودته لمستواه، خاصة أنه كان عائد من إصابة طويلة.

وأشار إلى أن كولر كان يشركه في مباريات صعبة مثل الزمالك، لكنه لم يمنحه الفرصة الكاملة، مؤكدًا أن المدرب عادل ولا يجامل أحد.

قرار الرحيل عن الأهلي

كشف نيدفيد أنه شعر بعدم الراحة وبأنه لن يشارك باستمرار، فأبلغ النادي برغبته في الرحيل عبر مدير الكرة محمد رمضان في يناير. ونفى تمامًا دخوله في صفقات تبادلية أو تلقيه عروضًا رسمية من الزمالك.

سبب اختيار سيراميكا

وعن انضمامه لسيراميكا، قال إن وجود علي ماهر كان عاملًا رئيسيًا لأنه يمنح اللاعبين الثقة ويتمسك بهم، إضافة إلى الاستقرار داخل النادي.

مستقبله والإصابات

أكد مجددًا أنه خاض 72 مباراة مع مودرن سبورت بعد رحيله عن الأهلي، ولا يهتم بالرد عبر السوشيال ميديا طالما يتدرب ويلعب بانتظام.

رأيه في موسيماني

تحدث نيدفيد عن بيتسو موسيماني، قائلًا إنه مدرب مميز لكن لم يتحمل ضغط الجماهير، وحصل على تقدير كبير بعد تجربته مع الأهلي. وأوضح أن تدريباته الفنية كانت تستغرق 20 دقيقة فقط، وكان يعتمد على محلل أداء قوي يقرأ المنافسين بدقة.

نهائي القرن

اختتم بتأكيد أن موسيماني أخبر اللاعبين قبل نهائي القرن أن الضغط المبكر على الزمالك سيمنحهم الفوز، وهو ما تحقق، مشيرًا إلى أن تراجعهم للدفاع بعد الهدف الأول كان بقرار من اللاعبين وليس المدرب.



