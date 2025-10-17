قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
سياسية أمريكية لصدى البلد: وسام النيل يكرس زعامة مصر..والاستقرار يبدأ من القاهرة
كريم نيدفيد: عودة اللاعبين للدفاع في نهائي القرن ليس قرار موسيماني

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
رباب الهواري

كشف كريم نيدفيد، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، أنه لا يعاني من أي إصابة مزمنة كما يروّج البعض، موضحًا أن إصابته أثناء وجوده في الأهلي جاءت نتيجة غياب التأهيل السليم بعد الجراحة، وهو ما تسبب في غيابه لمدة عامين فقط.


 

تجربته مع حسام البدري

قال نيدفيد إن وصفه بـ”الطفل المدلل” تحت قيادة حسام البدري لم يؤثر عليه، بل ساهم في تكوين شخصيته وتحمله للضغوط، مؤكدًا أن البدري كان يثق بقدراته ويمنحه الفرصة. وأضاف أنه لعب كمهاجم في منتخب الشباب بناءً على طلب البدري ونجح في التسجيل.
 

العودة إلى الأهلي مع كولر

وأوضح نيدفيد أن المدرب مارسيل كولر هو من طالبه بالعودة بعد رحيل حمدي فتحي، على أن يلعب في مركز 8 ويؤدي دور الأخير، لكنه تفاجأ لاحقًا باعتماده عليه في مركز 6 الذي لم يجربه سابقًا، ما أثّر على عودته لمستواه، خاصة أنه كان عائد من إصابة طويلة.

وأشار إلى أن كولر كان يشركه في مباريات صعبة مثل الزمالك، لكنه لم يمنحه الفرصة الكاملة، مؤكدًا أن المدرب عادل ولا يجامل أحد.

قرار الرحيل عن الأهلي

كشف نيدفيد أنه شعر بعدم الراحة وبأنه لن يشارك باستمرار، فأبلغ النادي برغبته في الرحيل عبر مدير الكرة محمد رمضان في يناير. ونفى تمامًا دخوله في صفقات تبادلية أو تلقيه عروضًا رسمية من الزمالك.

سبب اختيار سيراميكا

وعن انضمامه لسيراميكا، قال إن وجود علي ماهر كان عاملًا رئيسيًا لأنه يمنح اللاعبين الثقة ويتمسك بهم، إضافة إلى الاستقرار داخل النادي.

مستقبله والإصابات

أكد مجددًا أنه خاض 72 مباراة مع مودرن سبورت بعد رحيله عن الأهلي، ولا يهتم بالرد عبر السوشيال ميديا طالما يتدرب ويلعب بانتظام.

رأيه في موسيماني

تحدث نيدفيد عن بيتسو موسيماني، قائلًا إنه مدرب مميز لكن لم يتحمل ضغط الجماهير، وحصل على تقدير كبير بعد تجربته مع الأهلي. وأوضح أن تدريباته الفنية كانت تستغرق 20 دقيقة فقط، وكان يعتمد على محلل أداء قوي يقرأ المنافسين بدقة.

نهائي القرن

اختتم بتأكيد أن موسيماني أخبر اللاعبين قبل نهائي القرن أن الضغط المبكر على الزمالك سيمنحهم الفوز، وهو ما تحقق، مشيرًا إلى أن تراجعهم للدفاع بعد الهدف الأول كان بقرار من اللاعبين وليس المدرب.


 

كريم نيدفيد الأهلي أخبار الأهلي موسيمانى كولر

