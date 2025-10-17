حسن القصبي: دخول الجنة لا يكون إلا بالصبر ومجاهدة النفس

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن الصبر والمجاهدة هما الطريق الحقيقي إلى دخول الجنة، مؤكدًا أن طريق الخير دائمًا محفوف بالمكاره والابتلاءات، وأن من يتغلب على نفسه هو من يبلغ مرتبة الإحسان.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المسلم مطالب بتدريب نفسه على الصبر على الأذى وضبط الانفعال، لأن الإحسان لا يتحقق إلا عندما يكون الهدف رضا الله وحده، وليس انتظار المقابل من الناس.

واسترسل: «افعل الخير عبادة لله، ولا تعامل الناس من أجلهم، بل من أجل رب الناس»، داعيًا المسلمين إلى أن يجعلوا الإحسان سلوكًا دائمًا لا يتأثر بتصرفات الآخرين، لأن في ذلك تزكية للنفوس وارتقاء في درجات الإيمان.