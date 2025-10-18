عقب أدائه اليمين الدستورية.. النائب جلال القادري: خدمة المواطن شرف ومسؤولية

أكد النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ، عقب أدائه اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد لمجلس الشيوخ ، أن تمثيل المواطن تحت قبة البرلمان تكليف قبل أن يكون تشريفًا، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب جهدًا صادقًا وعملاً حقيقيًا يشعر به الناس في حياتهم اليومية.

وقال "القادري" إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة في طريق البناء والتنمية، وأن دور مجلس الشيوخ هو أن يكون عين المواطن وصوته في القضايا التي تمس حياته، من التعليم والصحة وحتى الخدمات في الشارع والقرية والحي.

وذكر أن أولوياته ستكون دعم ملف التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة التي تخلق فرص عمل وتساعد الشباب على بناء مستقبلهم.

وشدد "القادري" على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا بين النواب والحكومة والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لكل مواطن.

وشدد على أن مجلس الشيوخ سيظل داعمًا لمسيرة الوطن في التنمية والبناء، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة والاستماع للناس هما الطريق الحقيقي لنجاح أي مسؤول.