عفت السادات: أجندتي الشهور المقبلة التركيز على الملف الاقتصادي

أدى الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وأكد الدكتور عفت السادات في تصريحات له عقب أداء اليمين، أن عضويته خلال الأشهر الخمسة المقبلة تمثل استمرارًا لمسيرة العمل الوطني التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن أجندته البرلمانية خلال هذه الفترة ستركّز على الملف الاقتصادي باعتباره الركيزة الأساسية لنهضة الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية دعم خطوات الإصلاح وتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو المستدام.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أنه سيعمل بالتوازي على دعم كل ما يخدم المواطن المصري في مختلف الملفات، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل بروح الفريق لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في جميع القطاعات.