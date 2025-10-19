قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة بنها: إنشاء متحف عام طبقا لأحدث نظم العرض لتوثيق تاريخ الجامعة

إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية موسعة للمشروعات الإنشائية الجديدة بكفر سعد وأعمال التطوير بمشتهر.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ، و الدكتور تامر عرفة وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ محمد دياب أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومدير عام ومسؤولي الإدارة الهندسية بالجامعة.
وشملت الجولة تفقد مشروع مجمع المدرجات المركزية ومشروع كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية وحمام السباحة ومجمع الخدمات الرياضية بالإضافة الى رفع كفاءة مبنى قسم وقاية النبات بكلية الزراعة بمشتهر وقاعات التدريس والمعامل الجديدة.

واطلع الجيزاوى خلال الجولة على نسب التنفيذ فى المشروعات ، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لجميع الأعمال الإنشائية التى تجرى فى الجامعة والإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

وقال رئيس الجامعة أنه تم تخصيص الدور الأرضي بمبنى المدرجات كمتحف عام يضم كافة كليات الجامعة طبقا لأحدث نظم العروض المتحفية لدعم العملية التعليمية وتوثيق تاريخ الجامعة عبر العصور.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من استثمارات الجامعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

