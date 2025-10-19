أهالي شارع 6 أكتوبر بالقناطر الخيرية يستغيثون: الرصف متوقف والشارع غرق تراب

استغاث عدد من أهالي شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع 14 بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ومسؤولي وزارة التنمية المحلية، بسبب توقف أعمال رصف الشارع منذ عدة أشهر دون استكمال.

وأكد الأهالي أن أعمال الرصف بدأت بالفعل منذ فترة، وتم تنفيذ جزء من الطريق فقط، ثم توقفت المعدات دون أسباب معلنة، ما أدى إلى تراكم الأتربة والحفر وصعوبة حركة السيارات والمواطنين داخل الشارع، خاصة مع دخول موسم الأمطار.

وأوضح السكان أن الوضع الحالي يتسبب في معاناة يومية للأهالي وكبار السن والطلاب، مشيرين إلى أن المنطقة تعد من الكتلة السكنية المأهولة التي تحتاج إلى استكمال الرصف بشكل عاجل.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل محافظ القليوبية ومسؤولي التنمية المحلية لإعادة استئناف العمل واستكمال رصف الشارع، حفاظا على سلامة المارة والمواطنين، ولتحسين المظهر العام والخدمات داخل الحي.