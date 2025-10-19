قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
فريق زد يهزم بتروجيت بهدفين في الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول
ستر حقيقي للفتاة.. أمين الإفتاء يوضح مواصفات الحجاب الشرعي الصحيح
وزير الخارجية يشارك في جلسة رفيعة حول البحر الأحمر بمنتدى أسوان للسلام
تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها
تسليم 11 شهادة مزاولة حرفة| توفير فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم بالأقصر
عماد الدين حسين: الرئيس السيسي صارح الشعب حول ضرورة الإجراءات الاقتصادية الصعبة
تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في الدوري المصري
جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص
رياضة

أحمد جمال: إمام عاشور زملكاوي كبير.. وبقوله بلاش تزعل حُبك الأول

ياسمين تيسير

أكد الإعلامى أحمد جمال أن أكتر لاعب زعلان عليه من الذين انتقلوا إلى الأهلى هو إمام عاشور لأنه زملكاوي كبير ولاعب مهم جدا وكان راجع على الزمالك.
 

وقال أحمد جمال الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين فى برنامج "مان تو مان": "أكتر لاعب زعلان عليه هو إمام عاشور، لكن أشرف بن شرقى بتعاطف معاه وبتعاطف مع أدبه، حتى لما جاب جول فى أول مباراة له أمام الزمالك قد إيه كان راقي و كان مؤدب خاصة انه سجل هدف فى مباراة دراماتيكية".

وأضاف أحمد جمال: "إمام عاشور لاعب مهم ولازم يكون هو عارف كده، لأن اللاعب المهم لا يتأثر بأى كلام خارج الملعب، فهو زملكاوى كبير وأبوه زملكاوي وهو قالى كده فى أكثر من مرة فى البرنامج ومتأكد منها زي ما أنا متأكد أني قاعد معاك".

وأوضح: "وقت رجوع إمام مصر.. الزمالك مكانش قادر يرجعه لأنه كان مطلوب يدفعله مبلغ كبير فراح الأهلى فى ظروف صعبة، زي ما هو حكى الكلام ده فى قناة الأهلى يعنى كان راجع الزمالك، فخليك حلو بقى موت نفسك مع الأهلى واعمل مجد مع الاهلى وانتمى للأهلى كمان بس بلاش تزعل حبك الأول ومتخليش حد يخليك تزعل حبيبك الأولى أنت هتبطل فمالكش دعوة بالزمالك بقى".

