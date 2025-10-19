أحمد جمال: إمام عاشور زملكاوي كبير.. وبقوله بلاش تزعل حُبك الأول

أكد الإعلامى أحمد جمال أن أكتر لاعب زعلان عليه من الذين انتقلوا إلى الأهلى هو إمام عاشور لأنه زملكاوي كبير ولاعب مهم جدا وكان راجع على الزمالك.



وقال أحمد جمال الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين فى برنامج "مان تو مان": "أكتر لاعب زعلان عليه هو إمام عاشور، لكن أشرف بن شرقى بتعاطف معاه وبتعاطف مع أدبه، حتى لما جاب جول فى أول مباراة له أمام الزمالك قد إيه كان راقي و كان مؤدب خاصة انه سجل هدف فى مباراة دراماتيكية".

وأضاف أحمد جمال: "إمام عاشور لاعب مهم ولازم يكون هو عارف كده، لأن اللاعب المهم لا يتأثر بأى كلام خارج الملعب، فهو زملكاوى كبير وأبوه زملكاوي وهو قالى كده فى أكثر من مرة فى البرنامج ومتأكد منها زي ما أنا متأكد أني قاعد معاك".

وأوضح: "وقت رجوع إمام مصر.. الزمالك مكانش قادر يرجعه لأنه كان مطلوب يدفعله مبلغ كبير فراح الأهلى فى ظروف صعبة، زي ما هو حكى الكلام ده فى قناة الأهلى يعنى كان راجع الزمالك، فخليك حلو بقى موت نفسك مع الأهلى واعمل مجد مع الاهلى وانتمى للأهلى كمان بس بلاش تزعل حبك الأول ومتخليش حد يخليك تزعل حبيبك الأولى أنت هتبطل فمالكش دعوة بالزمالك بقى".