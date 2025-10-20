مستقبل وطن: مصر تخوض معركة وعي لا تقل أهمية عن التنمية والبناء

أكد يوسف شعبان، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الوعي الوطني يمثل أحد أهم ركائز استقرار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مكتسبات الوطن ودعم القيادة السياسية يتطلب من الجميع أن يكونوا على درجة عالية من الإدراك بحجم التحديات التي تواجهها الدولة في المرحلة الراهنة.

وأوضح شعبان ، في تصريحات له اليوم، أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة غير مسبوقة من البناء والتنمية في مختلف المجالات، بدءًا من المشروعات القومية العملاقة في البنية التحتية، مرورًا ببرامج الحماية الاجتماعية، ووصولًا إلى التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مشددًا على أن هذه الجهود تستوجب وعيًا شعبيًا قادرًا على فهم أبعاد ما يجري من إصلاحات وتحديات اقتصادية وسياسية.

قضية الوعي اهتمامًا خاصًا من خلال تنظيم الندوات

وأضاف أن حزب مستقبل وطن يولي قضية الوعي اهتمامًا خاصًا من خلال تنظيم الندوات واللقاءات التثقيفية والحوارات المجتمعية في مختلف المحافظات، بهدف توعية الشباب والمواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء الوطن، والتصدي لحملات التضليل التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة أو في حجم إنجازاتها.

وأشار شعبان، إلى أن القيادة السياسية تخوض معركة وعي حقيقية لا تقل أهمية عن معركة التنمية، موضحًا أن الوعي هو خط الدفاع الأول عن الدولة، لأنه يحصّن المواطنين من محاولات بث الإحباط أو زرع الشك، ويعزز الانتماء الوطني والثقة في مسار الدولة نحو المستقبل.

وتابع: " أبناء محافظة بني سويف كان لهم دور مشهود في دعم جهود الدولة ومساندة القيادة السياسية في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن المواطن الواعي يدرك أن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية، وأن أي محاولات للإساءة إلى مؤسسات الدولة لن تنال من وحدة المصريين خلف قيادتهم.

وأكد شعبان، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية واستمرار الجهود في نشر الوعي السياسي والاجتماعي، ودعم رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية ليس مجرد تأييد، بل هو مشاركة فعلية في حماية الوطن وصون مكتسباته أمام أي محاولات للنيل من استقراره أو وحدته الوطنية.