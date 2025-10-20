قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
قائد الأركان الإيراني: نراقب تحركات العدو ونحن على أعلى درجات الجاهزية
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لتنس الطاولة بالإنجاز التاريخي
30 ألف طن سنوياً.. الحكومة تفتتح مصنع لتصدير الحاصلات الزراعية
إنتشار القمامة داخل مدرسة بالمرج.. والأهالي: ازاي عيالنا يقعدوا في المنظر ده؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: مصر تخوض معركة وعي لا تقل أهمية عن التنمية والبناء

يوسف شعبان
يوسف شعبان
عبد الرحمن سرحان

أكد يوسف شعبان، القيادي بحزب  مستقبل وطن، أن الوعي الوطني يمثل أحد أهم ركائز استقرار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مكتسبات الوطن ودعم القيادة السياسية يتطلب من الجميع أن يكونوا على درجة عالية من الإدراك بحجم التحديات التي تواجهها الدولة في المرحلة الراهنة.

وأوضح شعبان ، في تصريحات له اليوم، أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة غير مسبوقة من البناء والتنمية في مختلف المجالات، بدءًا من المشروعات القومية العملاقة في البنية التحتية، مرورًا ببرامج الحماية الاجتماعية، ووصولًا إلى التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مشددًا على أن هذه الجهود تستوجب وعيًا شعبيًا قادرًا على فهم أبعاد ما يجري من إصلاحات وتحديات اقتصادية وسياسية.

 قضية الوعي اهتمامًا خاصًا من خلال تنظيم الندوات

وأضاف أن حزب مستقبل وطن يولي قضية الوعي اهتمامًا خاصًا من خلال تنظيم الندوات واللقاءات التثقيفية والحوارات المجتمعية في مختلف المحافظات، بهدف توعية الشباب والمواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء الوطن، والتصدي لحملات التضليل التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة أو في حجم إنجازاتها.

وأشار شعبان، إلى أن القيادة السياسية تخوض معركة وعي حقيقية لا تقل أهمية عن معركة التنمية، موضحًا أن الوعي هو خط الدفاع الأول عن الدولة، لأنه يحصّن المواطنين من محاولات بث الإحباط أو زرع الشك، ويعزز الانتماء الوطني والثقة في مسار الدولة نحو المستقبل.

وتابع: " أبناء محافظة بني سويف كان لهم دور مشهود في دعم جهود الدولة ومساندة القيادة السياسية في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن المواطن الواعي يدرك أن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية، وأن أي محاولات للإساءة إلى مؤسسات الدولة لن تنال من وحدة المصريين خلف قيادتهم.

وأكد شعبان، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية واستمرار الجهود في نشر الوعي السياسي والاجتماعي، ودعم رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية ليس مجرد تأييد، بل هو مشاركة فعلية في حماية الوطن وصون مكتسباته أمام أي محاولات للنيل من استقراره أو وحدته الوطنية.

مستقبل وطن معركة التنمية والبناء يوسف شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

مذهب الإمام أبو حنيفة في فقه العبادات "رؤية فقهية"

مذهب أبو حنيفة في فقه العبادات .. ملتقى بالأزهر اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات الثلاثة المتممة للعشر

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات الثلاثة المتممة للعشر.. اليوم

جانب من الملتقى

الإعجاز القرآني في خلق البحار .. محور ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد