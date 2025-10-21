رهان على الهواء بين أحمد سليمان وأسامة حسني بشأن بنتايج

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن رهان على الهواء بين أحمد سليمان وأسامة حسني مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وكتب خالد طلعت :"رهان على الهواء في برنامج اللعيب مع الاعلامي مهيب عبد الهادي".

واضاف ؛"أحمد سليمان : بنتايج مكمل في الزمالك

أسامة حسني : بنتايج هيروح الأهلي ".



وقال مهيب: "كان هناك رهان قبل الخروج على الهواء، كابتن أحمد سليمان أكد أن بنتايج مستمر مع الزمالك، في حين رأى أسامة حسني أن اللاعب في طريقه للانضمام إلى الأهلي نهاية الموسم".

وتأتي هذه التكهنات وسط توتر العلاقة بين بنتايج وإدارة الزمالك، بعد أن لوح اللاعب ووكيله بتقديم شكوى رسمية بسبب تأخر مستحقاته المالية.

كما أكد يوسف مسعد، وكيل اللاعب، في تصريحات سابقة أن عقد بنتايج مع الزمالك يمتد لثلاث سنوات، ولا يتضمن أي شرط جزائي.