مصرع سيدة وإصابة صغيرها في حادث تصادم ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب صغيرها البالغ من العمر 3 سنوات بسحجات وكدمات، إثر حادث انقلاب مركبة توكتوك، على الطريق الفرعي «سمسطا _ سدس»، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توكتوك بالطريق الفرعي الرابط بين مدينة سمسطا وقرية سدس جنوب المحافظة، نتج عنه مصرع سيدة وإصابة صغيرها.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نقل صغيرها المصاب إلى قسم الاستقبال لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.