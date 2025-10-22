قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجأة.. لماذا يبني أغنياء التكنولوجيا مخابئ سرية تحت الأرض؟

أحمد أيمن

في عالم مليء بالتحديات والمخاوف المستمرة لدى البعض بشأن نهاية العالم، يتبادر إلى الذهن سؤال مثير للاهتمام: لماذا يقوم بعض من أغنى أغنياء التكنولوجيا ببناء مخابئ سرية تحت الأرض؟ يشمل هؤلاء الأفراد المليارديرات المعروفين مثل مارك زوكربيرج، وسام ألتمان، وريد هوفمان. 

تُعرف هذه المنشآت بمسمى "مخابئ يوم القيامة" وقد تصاعدت التساؤلات حول ما إذا كانوا يمتلكون معلومات حول مخاطر مستقبلية لا يعلمها الجمهور.

ما سبب بناء مخابئ يوم القيامة؟

تشير التقارير إلى أن هناك تحولًا في اهتمام بعض المليارديرات نحو بناء مجمعات محصنة ومخابئ سرية، مما يعطي انطباعًا بأنهم يستعدون لكوارث تتعلق بالذكاء الاصطناعي، أو تغير المناخ، أو النزاعات العسكرية. 

ومع ذلك، هناك وجهة نظر أخرى تنفي هذه المخاوف، حيث يكشف تقرير من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هذه التوجهات يمكن أن تكون مبالغًا فيها.

يبدو أن هناك توافقًا بين بعض الخبراء على أن القلق من تأسيس ذكاء اصطناعي عام يمكن أن يكون أكثر من مجرد دعاية. في حين يشعر البعض بالخوف من هذه التكنولوجيا المتقدمة، لا يزال الآخرون، مثل البروفيسورة ويندي هول، يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي لا يزال بعيدًا عن بلوغ مستوى الذكاء البشري.

الطبيعة البشرية والذكاء الاصطناعي

يتساءل الخبراء عن طبيعة الذكاء الاصطناعي نفسه، إذ يُعتبر مصطلح "الذكاء الاصطناعي العام" غير منطقي وفقاً لبعض الأبحاث. يربط العلماء مثل البروفيسور نيل لورانس الذكاء بسياقات محددة، مما يعني أنه لا يوجد نوع واحد من "الذكاء العام". 

يُعتبر هذا النقاش مهمًا لتوجيه الانتباه إلى التحديات الفعلية التي تواجه العالم اليوم، مثل التحيزات المدفنية والمعلومات المضللة.

يمكن أن يُعتبر استعداد هؤلاء المليارديرات لبناء مخابئ خرساء شكلًا من أشكال التفاخر أو الهيمنة الاجتماعية. إنهم يعرضون ثرواتهم وحذرهم للناس، ما يخلق انطباعًا بأنهم أفضل استعدادًا للكارثة مقارنةً بالآخرين. 

ومع ذلك، تُظهر الأبحاث العلمية أن القلق حول الذكاء الاصطناعي "الفائق" يجب أن يُستبدل بالتركيز على كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي الحالي على المجتمع والاقتصاد.

وبحسب الخبراء والمتابعين، يبدو أن الاتجاه نحو بناء ملاجئ تحت الأرض يعكس مخاوف أعمق حول المستقبل. ولكن وفقًا لوجهات نظر علمية متنوعة، ينبغي أن تتعامل المجتمعات مع التحديات الراهنة بدلاً من الاستعداد لمستقبلٍ غير محسوم. فالاستعداد الحقيقي للكارثة يجب أن يأتي من فهم جوهري لكيفية تأثير التكنولوجيا على الحياة اليومية، وليس فقط من التركيز على التخزين المادي للموارد في أماكن محصنة.

