بـ 6 مليون جنيه.. افتتاح المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بههيا

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمدينة ههيا ، وذلك بعد إعتمادها من وزارة الصحة والسكان بنظام الخمس سنوات كفرع للمعهد الفني الصحي وإنشاؤها وتجهيزها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتكلفة 6 مليون جنيه ، لتمثل إضافة قوية للقطاع الصحي بالمحافظة.

في حضور محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة ، وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا ، والدكتورة إيمان الأزرق مديرة إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية ، والدكتور عبد الله خطابي مدير الإدارة الصحية بههيا ، والدكتورة هبه الضريبي مديرة إدارة مستشفى ههيا المركزي ، والدكتور أحمد هاني عميد المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

تفقد المحافظ فصول المدرسة والتقى بالطالبات وقدم لهم التهنئة بمناسبة إفتتاح المدرسة بعد إعتمادها بنظام الخمس سنوات وحثهم على ضرورة الإنتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق التفوق و النجاح ، لافتاً إلى أن مدرسة التمريض توفر مناخاً مناسباً للطلاب يُساهم فى إثراء العملية التعليمية بما ينعكس مستقبلاً على تقديم خدمات صحية وعلاجية مميزه للمرضى.

كما تابع المحافظ التدريب العملي للطالبات على إستخدام الترمومتر الزئبقي لقياس الحرارة ، وكذلك طرق التعرف على العلامات الحيوية وإجراء الإنعاش القلبي للمرضى ، مؤكداً على وكيل وزارة الصحة بضرورة متابعة إنتظام العملية التعليمية بالمدارس الفنية للتمريض وتقديم المناهج الدراسية بصورة مبسطه تتوافق مع إستيعاب طالبات المدرسة .

أشاد محافظ الشرقية بدور مؤسسات المجتمع المدني في إقامة الصروح التعليمية والصحية وكذلك تزويد المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة بالأجهزة والمستلزمات الطبية للإستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى ، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الصحة والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزاره الصحة أن المديرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني قامت بتجهيز المدرسة بعدد 2 قاعة للصفين الرابع والخامس وتزويدهم بمستلزمات العمليات التعليمية ، وكذلك معمل كمبيوتر إضافي بعدد 15 جهاز كمبيوتر ومكتبة ، كما تم تزويد معامل التمريض بالعديد من المجسمات والتي شملت عدد 2 زراع للحقن الوريدي – مجسم هيكل عظمي – مجسم قلب وعين وأذن – نموذج مراحل الولاده – حضانه – جهاز رسم قلب – مجسم CPR) ، لافتاً إلى أن خريج المدرسة يحصل على شهادة المعهد الفني الصحي للتمريض.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه من المقرر إفتتاح المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالقرين والتي تم إعتمادها أيضاً من وزارة الصحة والسكان كثاني مدرسة للتمريض بنظام الخمس سنوات بالمحافظة وذلك بالتزامن مع إفتتاح اليوم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بههيا.