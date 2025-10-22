قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأجيل محاكمة المتهمين بخطف شخص وانهاء حياته فى الخانكة لنوفمبر المقبل

إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بعد استدراجه لمكان بعيد عن أعين الناس، وإطلاق عيار ناري صوبه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 47 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 81 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سلامة ش خ"، وشهرته "منصور"، 22 سنة، بائع خضار، و"أحمد ه ن"، وشهرته "اللمبي"، هارب، و"باهر م س"، وشهرته "الإسرائيلي"، 24 سنة، سائق توك توك، و"غانم ج س"، 22 سنة، صنايعي حداد، و"محمد ع ح"، وشهرته "صدام"، 25 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين الغريري بشبين القناطر، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد سلطان موسى سلطان، عمداً مع سبق الإصرار.


وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين والمجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك سلاح نارى "بندقية خرطوش" حاشوها بالطلقات، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء، وتحينوا الفرصة، وما أن ظفروا به حتي باغته المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه - بنية إزهاق روحه - فسقط صريعاً وحدثت إصابته التي أبان عنها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.


    وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر، بأن استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء، قاطعين الصلة بينه وبين ذويه، حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.


    واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً "بندقية خرطوش" دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر "5  طلقات"، مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

هاني عبد السميع

قيادي بمستقبل وطن: تصريحات الرئيس السيسي في بروكسل أكدت دور مصر في حماية أمن أوروبا

الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي

أمين تنظيم الجيل: القمة المصرية الأوروبية تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية

النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب،

وكيل مشروعات النواب: التمويل غير المصرفي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

