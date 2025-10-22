قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حامد خلاف يحصد ميداليتين عالميتين ببطولة أقوى رجل في العالم

بطل مصر بالغربية
بطل مصر بالغربية
الغربية أحمد علي

حقق البطل المصري حامد خلاف ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية والملقب بـ«الدبابة» إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرته الحافلة بعد مشاركته المشرفة في بطولة أقوى رجل في العالم التي أُقيمت مؤخرًا بدولة أوزبكستان بمشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

بطل مصر من الغربية 

ونجح خلاف في التتويج بميداليتين عالميتين خلال منافسات البطولة حيث تألق في تحدي السيف وتمكن من الفوز على بطل اليونان، كما تفوق على جميع المنافسين في مسابقة رفع الديدلفت ليؤكد جدارته في أول ظهور له بهذه البطولة الدولية الكبرى.

وجاء ترشيح البطل المصري للمشاركة في البطولة من قبل أحمد قنديل السفير الشرفي لدولة أوزبكستان الذي أشاد بالمستوى المتميز الذي قدمه الدبابة أمام أبرز نجوم اللعبة حول العالم.

ويمتلك حامد خلاف سجلًا زاخرًا بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي إذ سبق له تحقيق عدد من الميداليات الذهبية في بطولات العالم للقوة البدنية من بينها ذهبيتان في بطولة العالم بأمريكا عام 2022 وذهبية بطولة العالم في إنجلترا عام 2023 وذهبيتان في بطولة العالم بأمريكا لعام 2024 وذهبية كأس العالم بشرم الشيخ 2024 وذهبية كأس العالم بالغردقة مع لقب أفضل لاعب في البطولة 2023 وذهبية بطولة العالم في مصر 2025 وذهبية البطولة العربية بمصر 2017 وبرونزية بطولة أرنولد كلاسيك بجنوب إفريقيا 2018م .

تتويج ببطولات 

كما شارك خلاف في بطولة العالم بإنجلترا وحقق خلالها أعلى رقم قياسي في البطولة لعام 2023 قبل أن يتوج بلقب أفضل رياضي بمحافظة الغربية لعام 2024 تأكيدًا على مكانته كأحد أبرز أبطال القوة البدنية في مصر والعالم.

اخبار محافظة الغربية بطل مصر كابتن حامد خلاف مسابقة اقوي رجل التتويج ميداليتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

قانون العمل

بعد تحرك البرلمان .. ضوابط عمل المجلس القومي للأجور بقانون العمل

العقارات

"الضريبة لا تستثني أحدًا".. قانون العقارات يفرض رسومًا سنوية على المباني المكتملة وغير المكتملة

حزب المؤتمر

المؤتمر: القمة المصرية الأوروبية حدثاً استراتيجياً يؤكد مكانة مصر المحورية

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد