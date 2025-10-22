حامد خلاف يحصد ميداليتين عالميتين ببطولة أقوى رجل في العالم

حقق البطل المصري حامد خلاف ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية والملقب بـ«الدبابة» إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرته الحافلة بعد مشاركته المشرفة في بطولة أقوى رجل في العالم التي أُقيمت مؤخرًا بدولة أوزبكستان بمشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

بطل مصر من الغربية

ونجح خلاف في التتويج بميداليتين عالميتين خلال منافسات البطولة حيث تألق في تحدي السيف وتمكن من الفوز على بطل اليونان، كما تفوق على جميع المنافسين في مسابقة رفع الديدلفت ليؤكد جدارته في أول ظهور له بهذه البطولة الدولية الكبرى.

وجاء ترشيح البطل المصري للمشاركة في البطولة من قبل أحمد قنديل السفير الشرفي لدولة أوزبكستان الذي أشاد بالمستوى المتميز الذي قدمه الدبابة أمام أبرز نجوم اللعبة حول العالم.

ويمتلك حامد خلاف سجلًا زاخرًا بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي إذ سبق له تحقيق عدد من الميداليات الذهبية في بطولات العالم للقوة البدنية من بينها ذهبيتان في بطولة العالم بأمريكا عام 2022 وذهبية بطولة العالم في إنجلترا عام 2023 وذهبيتان في بطولة العالم بأمريكا لعام 2024 وذهبية كأس العالم بشرم الشيخ 2024 وذهبية كأس العالم بالغردقة مع لقب أفضل لاعب في البطولة 2023 وذهبية بطولة العالم في مصر 2025 وذهبية البطولة العربية بمصر 2017 وبرونزية بطولة أرنولد كلاسيك بجنوب إفريقيا 2018م .

تتويج ببطولات

كما شارك خلاف في بطولة العالم بإنجلترا وحقق خلالها أعلى رقم قياسي في البطولة لعام 2023 قبل أن يتوج بلقب أفضل رياضي بمحافظة الغربية لعام 2024 تأكيدًا على مكانته كأحد أبرز أبطال القوة البدنية في مصر والعالم.