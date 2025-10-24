أخبار التوك شو | مصر تكثف اتصالاتها بالولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة .. الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.





عاجل| مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل نقلًا عن مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأخيرة، في إطار جهودها المتواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة

استقبل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة ، أن مصر تدين مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على مشروعي قانونيين لفرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية .

الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد نموًا ملحوظًا يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، موضحًا، أن حجم التجارة بين الجانبين بلغ نحو 32 مليار يورو، مقارنة بـ25 مليار يورو خلال السنوات العشر الماضية منذ عام 2015.

بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة

أدان بيان عربي إسلامي، مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

رئيس شعبة الذهب: التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة وراء ارتفاع الأسعار عالميًا

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يعود إلى مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية خلال الفترة الحالية.

ترامب: إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



لإدخال المساعدات.. أونروا: يجب فتح جميع المعابر البرية الخمسة بين إسرائيل وغزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن كميات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ارتفعت في الأيام الأخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار.

ياسمين عز للزوجات: خبوا دهبكم في علبة المكرونة أو الرز جوزك لو خده مش هيرجعه

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلًا واسعًا من جديد بعد تقديمها نصيحة غير تقليدية للسيدات بشأن الحفاظ على مصوغاتهن الذهبية، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر شاشة MBC مصر.

عبد الله مشرف: مافيش حاجة اسمها اعتزال للفنان.. الفن في دمي ومش ممكن أسيبه

أكد الفنان القدير عبد الله مشرف أنه لا يفكر في الاعتزال، مشددًا على أن الفنان الحقيقي لا يتوقف عن العمل طالما يمتلك الشغف والحب للفن.