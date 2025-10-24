مختلف ولذيذ.. طريقة تحضير ميني تارت الموز المكرمل

يعد التارت من الحلويات اللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير التارت بالعديد من المكونات المختلفة .

وإليكم طريقة تحضير تارت الموز المكرمل

مقادير ميني تارت الموز المكرمل

150 جرام دقيق

100 جرام زبدة

50 جرام سكر بودرة

1 كيس فانيليا

للحشو:

موز

نصف كوب سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة

عصير ليمون

نصف كوب ماء

1 ملعقة صغيرة نشا

زبدة

للتزيين:

ورق نعناع

طريقة تحضير ميني تارت الموز المكرمل

أخلطي السكر مع الزبدة والفانيليا والدقيق ونقلب حتى يتشكل عجين

اتركي العجينة في الثلاجة حوالي نصف ساعة

أفردي العجين في قوالب التارت ثم تصنع ثقوب باستخدام شوكة

أخبزيها في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

تضاف الحشوة على الوجه

تزين بالنعناع ونقدم

ذوبي الزبدة على النار ثم ضيفي الموز والسكر والقرفة ونقلب

اتركيها على النار حتى يتكرمل الموز

أخيرا يضاف عصير الليمون

تترك لتبرد تماما