فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
عصمت: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي
انطلاق أكبر نسخة من معرض "أوتوتك" لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية

كريم عاطف

انطلقت فعاليات "أوتوتك"، أكبر منصة إفريقية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، بمشاركة أكثر من 350 شركة، وذلك تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

يقام معرض و فعاليات "أوتوتك"، خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وينضم اليه 50 عارضا جديدا من مصر و10 دول أخرى تشمل المملكة العربية السعودية، إيطاليا، الصين، الهند، تايوان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والكويت، مما يعزز مكانة معرض أوتوتك كمنصة دولية رائدة في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات. 

وانطلقت فعاليات المعرض بكلمات افتتاحية مميزة، من بينها كلمة ألقاها أسامة باشا، الوزير المفوض التجاري والأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور رفيع المستوى من ممثلي الحكومة وقادة قطاع السيارات، مما رسخ دور المعرض كمحور رئيسي للابتكار والتكنولوجيا وفرص التعاون بين الشركات المحلية والدولية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع مشاركة مجموعة من الشركات المصرية المصنعة التي عرضت أحدث منتجاتها في مجالات الزيوت ومواد التشحيم والإطارات والإلكترونيات وقطع الغيار، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع خدمات ما بعد البيع في مصر وأفريقيا.

كما استضاف المعرض بعثات من المشترين من دول أفريقية مثل غانا، أوغندا، كينيا، وتنزانيا، مقدما لهم فرصة فريدة لاكتشاف المنتجات المبتكرة وعالية الجودة من الصناعات المصرية، بما يسهم في توسيع افاق التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وشهدت نسخة هذا العام فعاليات متنوعة على مدار ثلاثة أيام، شملت أكثر من 70 جلسة و40 متحدثا وبمشاركة نخبة من قادة وخبراء القطاع من شركات السيارات، حيث ناقش المعرض أبرز التوجهات نحو التصنيع المستدام وتطوير خدمات ما بعد البيع، بالإضافة الى الفعاليات "أكاديمية أوتوتك" التي قدّمت ورش عمل معتمدة من شركتات كبرى.

ويعد المعرض ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي للسيارات، والتي تستهدف رفع الإنتاج السنوي إلى نحو 500 ألف سيارة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 30 ألف سيارة فقط في عام 2023، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتضم نسخة أوتوتك 2025 ثمانية قطاعات رئيسية تشمل: قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الغسيل والعناية، تعديل السيارات والاكسسوارات، الزيوت والتشحيم، النقل والمواصلات، والإلكترونيات والنظم.

وفي تعليقه على فعاليات النسخة الجديدة، صرح عمرو مشعل، مدير ‏معرض أوتوتك، قائلا: " نحن فخورون بأن "أوتوتك" أصبح اليوم منصة ‏تجمع بين الخبرة الدولية والابتكار المصري، وتسهم في ترسيخ مكانة ‏مصر كمركز إقليمي  في هذا القطاع".

وأضاف "نحن نؤمن بأهمية قطاع خدمات ما ‏بعد بيع السيارات في مصر لأنه شهد مؤخراً توسعا متسارعا يشكل أحد ‏أبرز محركات النمو في السوق، وخاصة مع تزايد معدلات امتلاك ‏المركبات، تتنامى الحاجة إلى خدمات الصيانة الدورية واستبدال قطع ‏الغيار وتحديث الأداء والاهتمام بتطوير شبكة متكاملة لخدمات الصيانة ‏والإصلاح، مما يعزز الثقة في السوق المحلي ويدعم النمو المستدام لهذا ‏القطاع الحيوي".

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

إصابات خطيرة جراء قصف الاحتلال لـ بلدة حاروف جنوب لبنان

خبير: إزالة الألغام من غزة ستستغرق ما بين 20 و30 سنة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 صيادين من بحر مدينة غزة

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

