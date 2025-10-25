انطلاق أكبر نسخة من معرض "أوتوتك" لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية

انطلقت فعاليات "أوتوتك"، أكبر منصة إفريقية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، بمشاركة أكثر من 350 شركة، وذلك تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

يقام معرض و فعاليات "أوتوتك"، خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وينضم اليه 50 عارضا جديدا من مصر و10 دول أخرى تشمل المملكة العربية السعودية، إيطاليا، الصين، الهند، تايوان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والكويت، مما يعزز مكانة معرض أوتوتك كمنصة دولية رائدة في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات.

وانطلقت فعاليات المعرض بكلمات افتتاحية مميزة، من بينها كلمة ألقاها أسامة باشا، الوزير المفوض التجاري والأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور رفيع المستوى من ممثلي الحكومة وقادة قطاع السيارات، مما رسخ دور المعرض كمحور رئيسي للابتكار والتكنولوجيا وفرص التعاون بين الشركات المحلية والدولية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع مشاركة مجموعة من الشركات المصرية المصنعة التي عرضت أحدث منتجاتها في مجالات الزيوت ومواد التشحيم والإطارات والإلكترونيات وقطع الغيار، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع خدمات ما بعد البيع في مصر وأفريقيا.

كما استضاف المعرض بعثات من المشترين من دول أفريقية مثل غانا، أوغندا، كينيا، وتنزانيا، مقدما لهم فرصة فريدة لاكتشاف المنتجات المبتكرة وعالية الجودة من الصناعات المصرية، بما يسهم في توسيع افاق التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وشهدت نسخة هذا العام فعاليات متنوعة على مدار ثلاثة أيام، شملت أكثر من 70 جلسة و40 متحدثا وبمشاركة نخبة من قادة وخبراء القطاع من شركات السيارات، حيث ناقش المعرض أبرز التوجهات نحو التصنيع المستدام وتطوير خدمات ما بعد البيع، بالإضافة الى الفعاليات "أكاديمية أوتوتك" التي قدّمت ورش عمل معتمدة من شركتات كبرى.

ويعد المعرض ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي للسيارات، والتي تستهدف رفع الإنتاج السنوي إلى نحو 500 ألف سيارة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 30 ألف سيارة فقط في عام 2023، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتضم نسخة أوتوتك 2025 ثمانية قطاعات رئيسية تشمل: قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الغسيل والعناية، تعديل السيارات والاكسسوارات، الزيوت والتشحيم، النقل والمواصلات، والإلكترونيات والنظم.

وفي تعليقه على فعاليات النسخة الجديدة، صرح عمرو مشعل، مدير ‏معرض أوتوتك، قائلا: " نحن فخورون بأن "أوتوتك" أصبح اليوم منصة ‏تجمع بين الخبرة الدولية والابتكار المصري، وتسهم في ترسيخ مكانة ‏مصر كمركز إقليمي في هذا القطاع".

وأضاف "نحن نؤمن بأهمية قطاع خدمات ما ‏بعد بيع السيارات في مصر لأنه شهد مؤخراً توسعا متسارعا يشكل أحد ‏أبرز محركات النمو في السوق، وخاصة مع تزايد معدلات امتلاك ‏المركبات، تتنامى الحاجة إلى خدمات الصيانة الدورية واستبدال قطع ‏الغيار وتحديث الأداء والاهتمام بتطوير شبكة متكاملة لخدمات الصيانة ‏والإصلاح، مما يعزز الثقة في السوق المحلي ويدعم النمو المستدام لهذا ‏القطاع الحيوي".