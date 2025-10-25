قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الصلاة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
متى يغلق باب التوبة؟.. علي جمعة: مفتوح دائما إلا في وقتين
أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
أراوخو يهدئ الأجواء قبل الكلاسيكو ويشيد بفينيسيوس: يجبرك على تقديم الأفضل
وزير الري: الدولة تمتلك رؤية مسبقة للتعامل مع أي طوارئ في النيل .. تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة بمفيض توشكى
سيف زاهر عن فريرا : زود الفجوة بين محمد السيد وجماهير الزمالك
كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى خلال نصف ساعة ؟
الأهلي يستدرج إيجل نوار البورندي اليوم في دوري أبطال أفريقيا
لابورتا : واثق من فوز برشلونة في الكلاسيكو.. والصدارة حافزنا الأكبر
رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان
عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت
أرواح ركاب القطار مهددة .. صرخة أهالي سوهاج من سوء رصيف محطة البلينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبترا أوتوماتيك 2025 فبريكا بهذا السعر.. سوق المستعمل

شيفروليه أوبترا 2025
شيفروليه أوبترا 2025
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المستعملة على باقة متنوعة من الإصدارات، والتي تختلف بحسب التصميم الهندسي، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ والتجميع، ومنها إصدارات السيدان صاحبة الشعبية الكبيرة.

ومن أبرز سيارات السيدان التي ظهرت في سوق المستعمل تحت مفهوم كسر الزيرو، هي السيارة شيفروليه أوبترا، ضمن موديلات 2025، حيث بلغ سعرها 730 ألف جنيه.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة كسر زيرو أو بحالة المستعمل، بأهمية الفحص الفني الشامل، سواء من الناحية الهيكلية أو الميكانيكية، إلى جانب مراجعة متوسط السعر وفقًا للحالة والموديل والفئة.

شيفروليه أوبترا 2025

مواصفات شيفروليه أوبترا 2025

تستمد أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تأتي السيارة شفروليه أوبترا بأبعاد خارجية تبلغ 4,490 مم للطول الكلي، و1,695 مم للعرض الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,550 مم،، وارتفاع يصل إلى 1,490 مم، و125 مم للخلوص الأرضي، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تقدر بـ 475 لترًا، مع مفهوم خماسي الأبواب وتصميم السيدان.

ودعمت السيارة شيفروليه أوبترا بجنوط ذات مظهر رياضي قياس 15 بوصة، مصابيح نهارية تشمل إضاءة LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

شيفروليه أوبترا 2025

تتوسط قمرة القيادة للسيارة شيفروليه أوبترا شاشة لمس بقياس 8 بوصات تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، مع منافذ USB، ونوافذ كهربائية، ريموت للتحكم في فتح وغلق المركبة، سنتر لوك، إنذار، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

وتقدم السيارة مجموعة من أدوات الحماية منها، وسائد هوائية بعدد 2 للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل  EBDكاميرا خلفية وحساسات للركن لسهولة عملية الاصطفاف، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام التحكم في الثبات ESP.

شيفروليه أوبترا شيفروليه أوبترا شيفروليه أوبترا 2025 أسعار السيارات المستعملة أسعار سيارات كسر الزيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

الإيجار القديم - أرشيفية

موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد