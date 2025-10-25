أوبترا أوتوماتيك 2025 فبريكا بهذا السعر.. سوق المستعمل

يحتوي سوق السيارات المستعملة على باقة متنوعة من الإصدارات، والتي تختلف بحسب التصميم الهندسي، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ والتجميع، ومنها إصدارات السيدان صاحبة الشعبية الكبيرة.

ومن أبرز سيارات السيدان التي ظهرت في سوق المستعمل تحت مفهوم كسر الزيرو، هي السيارة شيفروليه أوبترا، ضمن موديلات 2025، حيث بلغ سعرها 730 ألف جنيه.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة كسر زيرو أو بحالة المستعمل، بأهمية الفحص الفني الشامل، سواء من الناحية الهيكلية أو الميكانيكية، إلى جانب مراجعة متوسط السعر وفقًا للحالة والموديل والفئة.

شيفروليه أوبترا 2025

مواصفات شيفروليه أوبترا 2025

تستمد أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تأتي السيارة شفروليه أوبترا بأبعاد خارجية تبلغ 4,490 مم للطول الكلي، و1,695 مم للعرض الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,550 مم،، وارتفاع يصل إلى 1,490 مم، و125 مم للخلوص الأرضي، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تقدر بـ 475 لترًا، مع مفهوم خماسي الأبواب وتصميم السيدان.

ودعمت السيارة شيفروليه أوبترا بجنوط ذات مظهر رياضي قياس 15 بوصة، مصابيح نهارية تشمل إضاءة LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

شيفروليه أوبترا 2025

تتوسط قمرة القيادة للسيارة شيفروليه أوبترا شاشة لمس بقياس 8 بوصات تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، مع منافذ USB، ونوافذ كهربائية، ريموت للتحكم في فتح وغلق المركبة، سنتر لوك، إنذار، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

وتقدم السيارة مجموعة من أدوات الحماية منها، وسائد هوائية بعدد 2 للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBDكاميرا خلفية وحساسات للركن لسهولة عملية الاصطفاف، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام التحكم في الثبات ESP.