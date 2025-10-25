قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيت شهير يؤخر شيخوخة أعضاء الجسم والبشرة ويمنع السرطان والسكر
فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عمر كمال يحكي تفاصيل تسريب أغاني محمد فؤاد.. فيديو

عمر كمال
عمر كمال
محمد شحتة

علق الفنان عمر كمال، علي أزمة تسريب 3 أغاني من ألبوم الفنان محمد فؤاد، وانتقال الأغاني إلى عمر كمال.

وقال عمر كمال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، إنه تلقى فرصة للمنتج واستغلها بشكل كويس، ومن وقت ما أعلن عن الألبوم وفريق العمل وأنا أتعرض لحرب بعيدا عن الأغاني المسربة، منوها أن قناته على يوتيوب تتعرض لمخالفات، حيث أن القناة لو اتعرضت لثلاث مخالفات تتوقف الأرباح ورفع الفيديوهات وحتى الآنم تعرضت لمخالفتين.

وتابع: أنا لا أتهم أحد بالهجوم علي، وهنا يجب أن أوضح الاتهام الموجه لي بأنني صاحب التسريبات لأن صوت محمد فؤاد في الأغاني مش أحسن حاجة وبيقول إننا عايزين نوقعه وده لا طبعا خالص.

وتابع: استحالة هنسرب الأغاني ومحصلش تواصل بيني وبين الفنان محمد فؤاد لأن الألبوم ده كان بتاعه في الأصل وهو اللي سابه، ورفض استكمال العمل في الألبوم وطلب أغاني جديدة، فالمنتج قاله لا طبعا احنا صارفين 15 مليون على الأغاني اللي احنا اشتريناها مش معقول هنشتري أغاني تاني.

عمر كمال محمد فؤاد ألبوم غنائي تسريب الألبوم انتاج الأغاني

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

وحدة السكان بالأقصر تنفذ ندوة بمدرسة الراهبات لتوعية 260 طالبة ضمن مبادرة "من حقنا نعيش"

وحدة السكان بالأقصر تنفذ ندوة بمدرسة الراهبات لتوعية 260 طالبة بمبادرة "من حقنا نعيش"

النائبة زينب فهيم

زينب فهيم: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام جسدت ضمير الأمة

محافظة دمياط

فريق مبادرة “100 يوم صحة” بدمياط يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

