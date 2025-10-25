عمر كمال يحكي تفاصيل تسريب أغاني محمد فؤاد.. فيديو

علق الفنان عمر كمال، علي أزمة تسريب 3 أغاني من ألبوم الفنان محمد فؤاد، وانتقال الأغاني إلى عمر كمال.

وقال عمر كمال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، إنه تلقى فرصة للمنتج واستغلها بشكل كويس، ومن وقت ما أعلن عن الألبوم وفريق العمل وأنا أتعرض لحرب بعيدا عن الأغاني المسربة، منوها أن قناته على يوتيوب تتعرض لمخالفات، حيث أن القناة لو اتعرضت لثلاث مخالفات تتوقف الأرباح ورفع الفيديوهات وحتى الآنم تعرضت لمخالفتين.

وتابع: أنا لا أتهم أحد بالهجوم علي، وهنا يجب أن أوضح الاتهام الموجه لي بأنني صاحب التسريبات لأن صوت محمد فؤاد في الأغاني مش أحسن حاجة وبيقول إننا عايزين نوقعه وده لا طبعا خالص.

وتابع: استحالة هنسرب الأغاني ومحصلش تواصل بيني وبين الفنان محمد فؤاد لأن الألبوم ده كان بتاعه في الأصل وهو اللي سابه، ورفض استكمال العمل في الألبوم وطلب أغاني جديدة، فالمنتج قاله لا طبعا احنا صارفين 15 مليون على الأغاني اللي احنا اشتريناها مش معقول هنشتري أغاني تاني.