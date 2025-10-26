بوسي تبهر متابعيها بملابس كاجوال.. صور

شاركت الفنانة بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

بوسي في أحدث ظهور

ظهرت بوسي في أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون باللون البينك مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت بوسي حذاء صيفي باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.