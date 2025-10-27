يونيفيل: مسيرة إسرائيلية استهدفت قوات تابعة لحفظ السلام في بلدة كفركلا بلبنان

أكد داني الغفري المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت قوات تابعة لحفظ السلام في بلدة كفركلا.

وقال في تصريحات لقناة “ القاهرة الإخبارية”، :" قوات حفظ السلام اتخذت الإجراءات اللازمة بعدما حلقت مسيرة بالقرب منهم في كفر كلا.



وأضاف المتحدث باسم يونيفيل: طالبنا الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الأعمال لأنها تمثل تهديدا للاستقرار، ونسعى إلى توفير عودة آمنة للأهالي إلى مناطقهم في جنوب لبنان.

وتابع لدينا آلية تنسيق مع الجيش الإسرائيلي لمنع حدوث أي سوء فهم، ونعمل في جنوب لبنان بالتنسيق مع الجيش اللبناني ونقوم بمهام محددة ضمن اختصاصات عملنا".

وأكمل المتحدث باسم يونيفيل: نؤكد أن هذه الأحداث هي انتهاك للقرار الدولي 1701 ويجب التوقف عنها فورا.

