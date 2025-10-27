مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الجهود العربية والدولية أثرت على المشهد بغزة

تحدث السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، عن الدعم الدولي الواسع للقضية الفلسطينية والجهود العربية أيضًا والدبلوماسية التي لعبت دورًا نشطًا وتأثيرها على المشهد بشكل عام.

وقال في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجهود العربية والإسلامية والدولية بصفة عامة أثرت على المشهد بشكل كبير.

وأضاف، أنها دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم اقتراحاته وإلى البدء، التخلي عن المطالب السابقة بإخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين وبالتهجير.

وتابع: "وكان بالطبع للدول العربية بكاملها ولوحدة إرادتها ولمساهمة مصر بدور بارز في هذا الموضوع دور كبير جدًا في تحقيق أهدافنا فيما وصلنا إليه من وقف لإطلاق النار في هذه المرحلة".

