تجديد حبس عامل وطليقته لإلقاء رضيعة داخل صندوق قمامة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل وطليقته 15 يوما على ذمة التحقيق، القيا طفلتهما الرضيعة فى صندوق قمامة للتخلص منها ما تسبب فى وفاتها.

وتجردت سيدة وطليقها من كل مشاعر الأمومة والإنسانية، بعدما ألقيا طفلتهما حديثة الولادة داخل صندوق قمامة، للتخلص منها فى منطقة مدينة نصر، ما أدى لوفاتها.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول مدينة نصر بلاغ من عامل أفاد فيه بعثوره على طفلة رضيعة داخل صندوق قمامة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات عقب تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط المكان، قيام عامل وسيدة بإلقاء الطفلة فى صندوق قمامة وهربا، تم القبض على المتهم والسيدة وعرضهما على النيابة العامة التى تباشر التحقيق معها.