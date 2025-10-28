قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي
الجريدة الرسمية تنشر قرار منح إجازة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
اللوتري الأمريكي.. أرخص طريقة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة
ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء
لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان البديل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير أكبر مؤسسة ثقافية وترفيهية في العالم

الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار
الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف المصرى الكبير يُعد أكبر مؤسسة ثقافية وسياحية وأثرية وترفيهية فى العالم، مشيرًا إلى أنه مقام على مساحة 117 فدانًا.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم الذى يذاع على قناة دى إم سى، أن المتحف يضم مجموعة توت عنخ آمون الكاملة لأول مرة، وعددها 5398 قطعة أثرية، كانت موزعة سابقًا بين متاحف ومخازن مختلفة.

وتابع أن افتتاح المتحف سيغير خريطة السياحة فى القاهرة، إذ سيحتاج الزائر إلى يوم إضافى على الأقل للاستمتاع بجميع أقسامه وخدماته المتنوعة من مطاعم وكافيهات ومناطق للأطفال ومتحف مخصص لهم.

وأشار إلى أن المتحف يعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية مثل الشاشات التفاعلية والواقع الافتراضى والذكاء الاصطناعى ونظام الحجز الإلكترونى، لافتًا إلى أنه تم اختياره بعناية فى موقع يربط بين الحداثة والتاريخ، على مقربة من أهرامات الجيزة عبر ممشى سياحى بطول 1.5 كيلومتر.

وكشف عن اكتشافات جديدة، من بينها طريقة ترميم فريدة فى أحد التوابيت المكتشفة بسقارة، بالإضافة إلى العثور على أربع برديات كاملة بعد أكثر من 125 عامًا من آخر اكتشاف لبردية مماثلة، موضحًا أن أولى هذه البرديات بلغ طولها 16 مترًا وتتناول “كتاب الموتى” فى 113 فصلًا.

مصطفى وزيرى مؤسسة ثقافية توت عنخ آمون الذكاء الاصطناعى المتحف المصرى الكبير المتحف المصرى

