مصرع شاب وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالقرب من قرية العلالمة شرق النيل بمدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالقرب من قرية العلالمة شرق النيل بمدينة بني سويف، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي؛ سامح فرج أحمد 40 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، حنان جمال جمعه 35 عامًا، أحمد خالد عبد العاطي 25 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى.

فيما نقل، محمد محمد عبد العاطي 25 عامًا، جثة هامدة داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.