سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
السودان يبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بأنهما غير مرغوب فيهما
الأرصاد عن طقس الغد: مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 29
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا
لن يغفر الله لي.. أمين الإفتاء يحذر: هذا الشعور مدخل كبير للشيطان
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
حوادث

مصرع شاب وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم ببني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي
بني سويف : محمد عبدالحليم

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالقرب من قرية العلالمة شرق النيل بمدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالقرب من قرية العلالمة شرق النيل بمدينة بني سويف، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.


ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.
واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي؛ سامح فرج أحمد 40 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، حنان جمال جمعه 35 عامًا، أحمد خالد عبد العاطي 25 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى.

فيما نقل، محمد محمد عبد العاطي 25 عامًا، جثة هامدة داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بني سويف العلالمة مركز بني سويف

