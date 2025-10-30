نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: نمتلك تاريخًا طويلًا في الإعلان الأثري

قال نوبي عبد الرسول، نجل حسين عبد الرسول، مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، إنّ عائلته تمتلك تاريخًا طويلًا مع الاكتشافات الأثرية في مصر منذ عام 1881، حين اكتشف جده محمد عبد الرسول خبيئة الدير البحري التي ضمت نحو 40 مومياء ملكية، من بينها مومياوات حتشبسوت ورمسيس الثاني.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا الحدث التاريخي خُلّد في فيلم "المومياء" للمخرج شادي عبد السلام الذي وثّق قصة اكتشاف الخبيئة.

علاقة وثيقة بالبعثات الأثرية الأجنبية

وتابعت أن عائلته كانت دائمًا على علاقة وثيقة بالبعثات الأثرية الأجنبية التي جاءت إلى مصر خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، إذ كانت تمتلك خبرة فريدة في جغرافيا وادي الملوك ومناطق الآثار في الأقصر، وهو ما جعلها عنصرًا أساسيًا في نجاح أعمال التنقيب.

وأوضح أن آل عبد الرسول كانوا يقدّمون المساعدة للأثريين الأجانب الذين لم تكن لديهم خبرة كافية بالمنطقة أو بطبيعة المقابر القديمة.

العائلة والبعثات الأثرية

وأكد نوبي عبد الرسول أن العلاقة بين العائلة والبعثات الأثرية لم تكن مجرد تعاون عملي، بل كانت علاقة ثقة واحترام متبادل، إذ استعان علماء الآثار بخبراتهم للوصول إلى نتائج مهمة.

وأعرب عن فخره بأن تظل أسرته جزءًا من تاريخ الاكتشافات الكبرى التي غيرت فهم العالم للحضارة المصرية القديمة.