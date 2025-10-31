تزامناً مع العيد القومي.. حملات لرفع كفاءة النظافة والإنارة بكفر الشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم، حملات مكثفة لأعمال رفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة بعدد من المناطق التابعة للوحدة المحلية، وذلك تزامناً مع احتفالات محافظة كفر الشيخ بالعيد القومي.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتكليفات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وتحت إشراف وتوجيهات عبود الصيفي نائب رئيس المدينة لشؤون القرى.

وتضمنت الأعمال غسيل وتنظيف الجزيرة الوسطى ودهان أعمدة الإنارة والبلدورات، إلى جانب رفع تراكمات الأتربة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والقرى التابعة لها.

يأتي هذا ضمن خطة شاملة وضعها رئيس المركز والمدينة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة في جميع المناطق استعداداً للاحتفالات.