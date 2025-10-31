الجارديان: المتحف المصري الكبير استثمار استراتيجي في السياحة الثقافية

تحدثت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة تقريرا حول افتتاح المتحف المصري الكبير، واحتوائه على كنوز الحضارة المصرية القديمة وهو أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم وتكلف إنشائه مليار دولار.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن المتحف المصري الكبير يقع على بُعد ميل واحد من أهرامات الجيزة، ويغطي مساحة 470 ألف متر مربع، وهو استثمار استراتيجي في السياحة الثقافية.

ولفتت "الجارديان" إلى أن الإعلان عن إنشاء المتحف عام 1992، ولكن لم يبدأ بناؤه إلا عام 2005 ومن المقرر افتتاح بعض أجزاء المتحف في افتتاح تجريبي عام 2024.

وقالت إن المتحف المصري الكبير سيضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك تمثال ضخم لرمسيس الثاني، يزن 83 طنًا ويبلغ عمره 3200 عام، وقارب عمره 4500 عام يخص خوفو، الفرعون الذي يُنسب إليه بناء الأهرامات.

ويضم المتحف 24,000 متر مربع من مساحة العرض الدائمة، ومتحفًا للأطفال، ومرافق للمؤتمرات والتعليم، ومنطقة تجارية، ومركزًا كبيرًا للحفظ، وتعرض صالات العرض الرئيسية الاثنتا عشرة، التي افتُتحت العام الماضي، آثارًا تمتد من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الروماني، مُرتبة حسب العصر والموضوع.

وأوضحت صحيفة الجارديان أن العديد من القطع الأثرية نقلت من المتحف المصري، وهو مبنى مكتظ يعود تاريخه إلى قرن من الزمان في ميدان التحرير بالقاهرة، كما اكتُشفت قطع أخرى مؤخرًا من مقابر قديمة، بما في ذلك مقبرة سقارة، وهي مجمع آخر من الأهرامات والمقابر يقع على بُعد حوالي 14 ميلًا جنوب المتحف.

تم تأجيل الافتتاح الكبير عدة مرات، كان آخرها في يوليو بسبب النزاعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك أزمة غزة ومن المتوقع أن يحضر قادة العالم حفل الافتتاح إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُعد هذا المجمع جزءًا من دفعة كبيرة للبنية التحتية في مصر، تشمل نظام مترو قيد الإنشاء ومطارًا بدأ تشغيله في عام 2020، إلى جانب كونه معرضًا للتراث القديم، يمثل المتحف استثمارًا استراتيجيًا في السياحة الثقافية لثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد سنوات من الاضطرابات.

بلغ عدد زوار مصر رقمًا قياسيًا بلغ 15.7 مليون زائر في عام 2024، وفقًا للأرقام الرسمية، وتهدف الحكومة إلى جذب ضعف هذا العدد بحلول عام 2032.

تأمل الحكومة أن يجذب المتحف المزيد من السياح الذين سيبقون لفترة من الوقت ويوفر العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر لدعم اقتصادها.