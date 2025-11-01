قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسيم كمال: المتحف الكبير يرسخ الهوية الوطنية وينشط السياحة الثقافية

أكد وسيم كمال، مساعد أمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل محطة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد مشروع أثري ضخم، بل صرح حضاري متكامل يجسد رؤية القيادة السياسية في ترسيخ الهوية الوطنية وإحياء روح الحضارة المصرية الخالدة.

وأوضح كمال في بيان له اليوم أن المتحف المصري الكبير يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم، إذ يجمع بين أصالة التاريخ وتطور الحاضر في نموذج فريد يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من الحفاظ على التراث المصري وتعظيم الاستفادة منه أحد ركائز الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيشكل نقطة جذب ثقافية وسياحية عالمية، بفضل تصميمه المعماري الفريد وموقعه المتميز عند هضبة الأهرامات، فضلًا عن احتضانه لأكثر من مائة ألف قطعة أثرية توثق تطور الإنسان المصري عبر العصور، ما يجعله مركزًا عالميًا للمعرفة والبحث والابتكار في علم المصريات.

وأضاف مساعد أمين التنظيم المركزي أن المشروع يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات العملاقة بمعايير عالمية، ويؤكد أن مصر تمتلك من الإرادة والعزيمة ما يجعلها قادرة على الجمع بين عبق الماضي وطموح المستقبل، مشيرًا إلى أن المتحف سيُسهم في تنشيط السياحة الثقافية وتعزيز القوة الناعمة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم  وسيم كمال تصريحه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير هو رمز لتجدد روح الحضارة المصرية في ظل قيادة واعية تؤمن بأن الثقافة هي أحد أعمدة التنمية المستدامة.

