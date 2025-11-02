قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا : ندعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها ضد أي استفزازات أميركية
أحمد عبد الباسط يعلق على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام ألمانيا
اليوم.. سيراميكا كليوباترا يُواجه بتروجت سعيًا لتأكيد الصدارة ومواصلة الانتصارات في الدوري
مشاركة سعودية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج
وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وإدارة أصول السد العالي
حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة
4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
إعلام روسي: وحدات الدفاع الجوي دمرت 164 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

هاجر ابراهيم

أعلن إعلام روسي، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 164 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية، فإن ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي المطل على البحر الأسود، تضررت واشتعلت فيها النيران خلال الليل نتيجة هجوم أوكراني بالطائرات المُسيّرة.

قالت إدارة منطقة كراسنودار عبر تطبيق تليجرام: "سقطت شظايا طائرات مُسيّرة على ناقلة نفط في ميناء توابسي مما أدى إلى وقوع أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة".

أضافت "اندلع حريق على متن الناقلة وجرى إجلاء الطاقم".

ويضم الميناء محطة توابسي النفطية والمصفاة التابعة لشركة "روسنفت"، واللتين استُهدفتا بطائرات مسيرة أوكرانية عدة مرات هذا العام.

تعد المحطة منفذًا جنوبيًا رئيسيًا لوصول المنتجات الروسية الخام والمكررة إلى الأسواق العالمية، لذا فإن أي تعطل هناك يمكن أن يؤثر على تدفق الصادرات.


 

