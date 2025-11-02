إعلام روسي: وحدات الدفاع الجوي دمرت 164 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلن إعلام روسي، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 164 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية، فإن ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي المطل على البحر الأسود، تضررت واشتعلت فيها النيران خلال الليل نتيجة هجوم أوكراني بالطائرات المُسيّرة.

قالت إدارة منطقة كراسنودار عبر تطبيق تليجرام: "سقطت شظايا طائرات مُسيّرة على ناقلة نفط في ميناء توابسي مما أدى إلى وقوع أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة".

أضافت "اندلع حريق على متن الناقلة وجرى إجلاء الطاقم".

ويضم الميناء محطة توابسي النفطية والمصفاة التابعة لشركة "روسنفت"، واللتين استُهدفتا بطائرات مسيرة أوكرانية عدة مرات هذا العام.

تعد المحطة منفذًا جنوبيًا رئيسيًا لوصول المنتجات الروسية الخام والمكررة إلى الأسواق العالمية، لذا فإن أي تعطل هناك يمكن أن يؤثر على تدفق الصادرات.



