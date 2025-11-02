إجراء فوري ضد سائق تاكسي استغل مواطنة في بني سويف

في استجابة سريعة لشكوى مواطنة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اتخذ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إجراءً حاسماً ضد سائق تاكسي طلب أجرة مضاعفة تجاوزت التعريفة المقررة، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لضبط منظومة النقل الداخلي ومكافحة استغلال المواطنين.

تعود الواقعة إلى منشور تداوله مستخدمون على الإنترنت يوضح قيام سائق تاكسي بمطالبة إحدى السيدات بمبلغ ٤٠ جنيهًا لنقلها داخل مدينة بني سويف، كما طالبها لكي ينقلها لمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل 60 جنيها، وهو ما يمثل مغالاة واضحة واستغلالاً غير قانوني لظروف الركاب.

وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهات مشددة لإدارة المرور بالتحرك العاجل والتعامل مع الشكوى. وقد تحركت الإدارة، بقيادة العميد محمد جنيدي، حيث تمكنت من تحديد رقم السيارة وهوية سائقها.

وأكدت إدارة المرور أن الإجراءات القانونية اللازمة قد اتُخذت فوراً، حيث تم سحب رخص التاكسي تمهيداً لاتخاذ كافة العقوبات الرادعة ضد السائق المخالف لمبدأ الالتزام بتعريفة الأجرة الرسمية.

وناشدت إدارة مرور بني سويف المواطنين عدم التردد في الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال من قبل سائقي الأجرة، وشددت الإدارة على تفعيل الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي الشكاوى، مؤكدة أن التزام المواطنين بالإبلاغ الفوري يساهم بشكل كبير في ضبط منظومة النقل والحفاظ على حقوقهم.