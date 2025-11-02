قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول يدعو شيفرون الأمريكية للتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر
شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.. نتائج إيجابية لزيارة وزير التعليم لليابان
وزير الدفاع الباكستاني: حركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة
فن وثقافة

نتفليكس تطرح الموسم الخامس والأخير من Stranger Things في نوفمبر

Stranger Things
Stranger Things
نجلاء سليمان

يعود Stranger Things 5 على نتفليكس في موسمه الأخير على ثلاث أجزاء؛ يُعرض الجزء الأول في 26 نوفمبر (أربع حلقات)، ويُعرض الجزء الثاني في 25 ديسمبر (ثلاث حلقات)، ويُعرض الجزء الأخير في 31 ديسمبر.
 


تدور أحداث  Stranger Things  في خريف 1987، وما تزال بلدة هوكينز تعاني ندوب فتح الشقوق، ويحاول أبطاله العثور على الوحش ڤيكنا والقضاء عليه. لكن فيكنا اختفى، ولا أحد يعرف مكانه أو خططه.

وتزداد المهمة صعوبة بعد أن وضعت الحكومة البلدة تحت حجر عسكري وشددت مطاردتها للبطلة إليفن، ما أجبرها على الاختباء من جديد.


ومع اقتراب ذكرى اختفاء "ويل"، يعود ذلك الاحساس الثقيل بالخطر ليخيّم من جديد.


يضم طاقم التمثيل كل من وينونا رايدر (جويس بايرز)، وديفيد هاربر (جيم هوبر)، وميلي بوبي براون (إيليفن)، وفين وولفهارد (مايك ويلر)، وجاتين ماتارازو (داستين هندرسون)، وكاليب ماكلوجلين (لوكاس سينكلير)، ونواه شناب (ويل بايرز)، وسادي سينك (ماكس مايفيلد)، وناتاليا داير (نانسي ويلر)، وتشارلي هيتون (جوناثان بايرز)، وجو كيري (ستيف هارينغتون)، ومايا هوك (روبين باكلي)، وبريا فيرجسون (إريكا سينكلير)، وبريت جيلمان (موراي)، وجيمي كامبل باور (فيكنا)، وكارا بوونو (كارين ويلر)، وإيميبيث ماكنالتي (فيكي)، ونيل فيشر (هولي ويلر)، وجيك كونيلي (ديريك تيرنبو)، وأليكس برو (الملازم أكيرز)، وليندا هاميلتون (د. كاي).

نبذة عن المسلسل


‏Stranger Things هو إحياء لأفلام الثمانينيات الكلاسيكية التي أسرت جيلًا كاملًا، وتدور أحداث المسلسل المشوق في بلدة هوكينز الصغيرة بولاية إنديانا، حيث يختفي فتى في ظروف غامضة، فينطلق أصدقاؤه وعائلته في رحلة بحث تكشف عن سلسلة من الأحداث المخيفة وعالم خارق للطبيعة يختبئ تحت المظهر العادي للبلدة. تتقاطع القصة مع تجارب حكومية سرية وبوابة خطيرة تربط عالمنا بعالم آخر مليء بالقوة والشر.


انطلق المسلسل لأول مرة عام 2016، وفكرته من ابتكار الأخوين دفر، وسرعان ما أصبح واحدًا من أشهر أعمال نتفليكس على الإطلاق، حيث حقق الموسم الرابع وحده أكثر من 140.7 مليون مشاهدة عالميًا.


واحتفاءًا بأجواء الحنين إلى الثمانينيات، أعاد المسلسل أغنية كيت بوش "Running Up That Hill" إلى قائمة بيلبورد هوت 100 لأول مرة منذ 38 عامًا. حصد المسلسل أكثر من 70 جائزة عالمية، بما في ذلك جائزة Emmys®️ وجائزة نقابة ممثلي لأفضل أداء جماعي في مسلسل درامي، وتم ترشيحه لأكثر من 230 جائزة.


سيصدر الموسم الخامس والأخير المرتقب في وقت لاحق من هذا العام في ثلاثة أجزاء،  أربع حلقات في 26 نوفمبر، وثلاث حلقات في 25 ديسمبر وتُعرض الأخيرة في ليلة رأس السنة الميلادية.


يواصل المسلسل المحبوب إشعال حماس جمهوره على مدار العام بطرق متنوعة، منها: العرض المسرحي الحائز على جائزتي أوليفييه وتوني Stranger Things: The First Shadow ؛ ومجموعة من الكتب تغوص بالجماهير أعمق في القصة؛ وجولة Stranger Things: The Experience التي توسعت مؤخرا إلى البرازيل وأستراليا ؛ بالإضافة إلى تجربة تفاعلية جديدة كليًا ستُفتَح قريبًا في Netflix House في وقت لاحق من هذا العام؛ ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فهناك مسلسل الرسوم المتحركة الجديد  Stranger Things: Tales From '85 ، الذي سيعيد المعجبين إلى بلدة هوكينز؛ كما يحتفل عشاق المسلسل سنويًا في السادس من نوفمبر بـ يوم "Stranger Things"، اليوم الذي اختفى فيه ويل بايرز.

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

